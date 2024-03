Οικονομία

Κατώτατος μισθός - Μιχαηλίδου στον ΑΝΤ1: Επιπλέον τρεις μισθοί στην τσέπη των εργαζόμενων το 2024 (βίντεο)

Τι είπε στον ΑΝΤ1 η Υπ. Εργασίας για την νέα αύξηση του κατωτατου μισθού, την επίδραση σε επιδόματα και τριετίες και το όφελος για εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά.

«Δύσκολη άσκηση η αύξηση του κατώτατου μισθού», δήλωσε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Δόμνα Μιχαηλίδου,μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 το απόγευμα της Παρασκευής.

Η Δόμνα Μιχαηλίδου υπογράμμισε ότι με τη νέα γενναία αύξηση στον κατώτατο μισθό, την τέταρτη διαδοχική από το 2019, που θα εφαρμοστεί από την 1η Απριλίου 2024, έχουν προστεθεί τρεις επιπλέον μισθοί στο εισόδημα των εργαζομένων. Μάλιστα, όπως τόνισε, η αύξηση των εισοδημάτων των εργαζομένων από το 2019 μέχρι σήμερα αποτυπώνεται και στη μείωση του ποσοστού των εργαζομένων που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό.

«Το 2019, το ποσοστό των εργαζομένων που αμείβονταν με τον κατώτατο μισθό ήταν στο 27%. Σήμερα, το ποσοστό αυτό έχει υποχωρήσει στο 22%. Πρόκειται για μία σημαντική βελτίωση, που είναι πολλαπλάσια, αν αναλογιστούμε ότι το διάστημα αυτό έχουν προστεθεί στο εργατικό δυναμικό της χώρας 400.000 περισσότεροι εργαζόμενοι σε σχέση με το 2019» σχολίασε.

Παράλληλα, η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σημείωσε «ότι ο κατώτατος μισθός έχει αυξηθεί σωρευτικά κατά 27,7%, την ώρα που η αύξηση του πληθωρισμού την ίδια περίοδο ήταν 16,6%. «Ακόμα μεγαλύτερη θα είναι η αύξηση των ετήσιων αποδοχών για τους εργαζόμενους με προϋπηρεσία, ιδίως μετά και το «ξεπάγωμα», ύστερα από 12 χρόνια, των τριετιών. Αυτό σημαίνει υψηλότερες αποδοχές έως και 30% για χιλιάδες εργαζόμενους», συμπλήρωσε η κ. Μιχαηλίδου.

Επιπλέον, ανέφερε πως «με την νέα αύξηση του κατώτατου μισθού οι εργαζόμενοι θα έχουν στην τσέπη τους 3 παραπάνω κατώτατους μισθούς το 2024 σε σχέση με το 2019 ενώ το ποσοστό αυτών που απασχολούνται με κατώτατο μισθό έπεσε από το 27% που ήταν στο 22%»

Ειδική αναφορά έκανε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και στα οφέλη που θα έχουν όσοι λαμβάνουν επιδόματα, όπως το επίδομα ανεργίας, η ειδική παροχή μητρότητας, το ειδικό εφάπαξ βοήθημα για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. «Η αύξηση του κατώτατου μισθού συμπαρασύρει προς τα πάνω και τις 13 συνολικά κατηγορίες επιδομάτων, παροχών και επιδοτούμενων προγραμμάτων, που συνδέονται με τον κατώτατο μισθό. Πρώτα και κύρια αυξάνεται το τακτικό επίδομα ανεργίας στα 510 ευρώ από τα 400 ευρώ, που ήταν το 2019, όπως και το επίδομα μητρότητας, το οποίο πρόσφατα επεκτάθηκε και στις μη μισθωτές μητέρες και στις αγρότισσες, αλλά και όλα τα προγράμματα ενεργητικής απασχόλησης της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ)» ανέφερε.

Ολόκληρη η τοποθέτηση της κ. Μιχαηλίδου:





