Ουκρανία - Ζελένσκι: Χωρίς την βοήθεια των ΗΠΑ οι δυνάμεις μας θα υποχωρήσουν

Γιατί έχει μπλοκαριστεί η υποσχεθείσα στρατιωτική βοήθεια και τι θα πρέπει να γίνει εαν δεν την λάβει η Ουκρανία.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σε συνέντευξή του που δημοσιεύτηκε την Παρασκευή (29/3) ότι εάν η Ουκρανία δεν λάβει την υποσχεθείσα αμερικανική στρατιωτική βοήθεια, η οποία έχει μπλοκαριστεί λόγω διαφωνιών στο Κογκρέσο, οι ένοπλες δυνάμεις της θα πρέπει να οπισθοχωρήσουν «με μικρά βήματα».

«Εάν δεν υπάρχει αμερικανική υποστήριξη, αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε αεροπορική άμυνα, δεν έχουμε πυραύλους Patriot, ούτε παρεμβολές για ηλεκτρονικό πόλεμο, ούτε βλήματα πυροβολικού των 155 χιλιοστών», δήλωσε στην εφημερίδα Washington Post.

«Αυτό σημαίνει ότι θα πάμε πίσω, θα υποχωρήσουμε, βήμα βήμα, με μικρά βήματα», δήλωσε. «Προσπαθούμε να βρούμε έναν τρόπο να μην υποχωρήσουμε.»

Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας

Ενώ ο πόλεμος μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας εντείνεται, ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ προειδοποίησε ότι η Ευρώπη βρίσκεται σε «προπολεμική εποχή», αλλά έχει ακόμη «πολύ δρόμο να διανύσει» μέχρι να είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει την απειλή που συνιστά η Ρωσία.

«Ο πόλεμος δεν είναι πλέον μια έννοια του παρελθόντος. Είναι πραγματικός και ξεκίνησε πριν από δύο και πλέον χρόνια. Το πιο ανησυχητικό πράγμα αυτή τη στιγμή είναι ότι κυριολεκτικά κάθε σενάριο είναι πιθανό. Δεν έχουμε δει μια τέτοια κατάσταση από το 1945», δήλωσε ο Τουσκ σε συνέντευξή του στη γερμανική εφημερίδα Die Welt που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή (29/3).

«Ξέρω ότι ακούγεται καταστροφικό, ιδίως για τη νέα γενιά, αλλά πρέπει να συνηθίσουμε το γεγονός ότι έχει αρχίσει μια νέα εποχή: η προπολεμική εποχή. Δεν υπερβάλλω, αυτό γίνεται καθημερινά όλο και πιο ξεκάθαρο».



