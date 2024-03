Υγεία - Περιβάλλον

Δημήτρης Κόκοτας: Παραμένει διασωληνωμένος στη ΜΕΘ

Ο αγαπημένος τραγουδιστής υπέστη ανακοπή κατά τη διάρκεια προβών την Πέμπτη

Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται από την Πέμπτη, στο Νοσοκομείο «Γεννηματάς» ο γνωστός τραγουδιστής Δημήτρης Κόκοτας.

Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν, ο Δημήτρης Κόκοτας υπέστη καρδιακή ανακοπή και μεταφέρθηκε το απόγευμα της Πέμπτης με το ΕΚΑΒ στο «Γεννηματάς».

Σημειώνεται ότι την Πέμπτη ο 55χρονος τραγουδιστής, γιος του μεγάλου λαϊκού ερμηνευτή, Σταμάτη Κόκοτα, βρισκόταν στις πρόβες για τηλεοπτικό πρόγραμμα στο οποίο εμφανίζεται, αλλά ένιωσε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου και υπέστη την ανακοπή.

