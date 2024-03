Τεχνολογία - Επιστήμη

Gov.gr – Παπαστεργίου: Ο ψηφιακός βοηθός δέχεται 6000 ερωτήσεις καθημερινά

Περί τις 6.000 ερωτήσεις ημερησίως δέχεται ο νέος ψηφιακός βοηθός του gov.gr, η πρώτη εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης στην ελληνική δημόσια διοίκηση, που ξεκίνησε να λειτουργεί στις 12 Δεκεμβρίου 2023.

«Αυτή είναι μια πρώτη αλλαγή που θα πρέπει να μας προκαλέσει εντύπωση, να μας κάνει να σκεφτούμε διαφορετικά για την επόμενη μέρα στο ελληνικό δημόσιο», ανέφερε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου σε βιντεοσκοπημένο χαιρετισμό του, που προβλήθηκε στο 18ο Πολυσυνέδριο «Καινοτομία & Ανάπτυξη», που διοργάνωσε το ka-business.gr.

Μιλώντας για την προσέγγιση του υπουργείου στην καινοτομία αναφέρθηκε «στη νέα πολιτική που ακολουθήσαμε από το καλοκαίρι και μετά από τα πολύ σκληρά, βίαια γεγονότα του καλοκαιριού σε σχέση με τις πλημμύρες της Θεσσαλίας, αλλά και τις φωτιές στη Ρόδο, στον Έβρο και σε άλλα σημεία της χώρας», όταν «πήραμε μια απόφαση να καινοτομήσουμε και αντί να σχεδιάσουμε ένα νέο δορυφορικό πρόγραμμα με έμφαση στις τηλεπικοινωνίες, να πάμε σε κάτι πιο επείγον και πολύ πιο άμεσο σε σχέση με τις ανάγκες που δημιουργήθηκαν και είχαν να κάνουν με το νέο πρόγραμμα μικροδορυφόρων, οι οποίοι έρχονται να καλύψουν ένα πολύ μεγάλο κενό στην Πολιτική προστασία».

