Οικονομία

Μιχαηλίδου: Η ΔΥΠΑ ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τη μεγάλη απήχηση που έχουν οι «Ημέρες Καριέρας» της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) στις τοπικές κοινωνίες τόνισε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

-

Τη μεγάλη απήχηση που έχουν οι «Ημέρες Καριέρας» της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) στις τοπικές κοινωνίες τόνισε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Δόμνα Μιχαηλίδου, σε δηλώσεις της κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της στην «Ημέρα Καριέρας στον Τουρισμό» στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στην οποία συμμετέχουν 100 επιχειρήσεις του κλάδου της φιλοξενίας, με πάνω από 3.000 θέσεις εργασίας.

Όπως είπε, πλέον, η ΔΥΠΑ έχει αλλάξει χαρακτήρα και ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Παράλληλα, η κ. Μιχαηλίδου σημείωσε ότι, το τελευταίο διάστημα, παρατηρείται το εξής γεγονός: ενώ το ποσοστό ανεργίας είναι χαμηλότερο σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη, εργοδότες στη χώρα μας που χρειάζονται εργατικό δυναμικό δεν το βρίσκουν. Σύμφωνα με την υπουργό Εργασίας, σε αυτό το πλαίσιο είναι σημαντική η σύζευξη μεταξύ προσφοράς και ζήτησης εργασίας με δράσεις που έχουν συγκεκριμένα και στοχευμένα χαρακτηριστικά.

Τέλος, η κ. Μιχαηλίδου ανέφερε ότι ο τουρισμός είναι ένας κλάδος που προσφέρει καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Αστυνομικοί συνελήφθησαν για παράβαση καθήκοντος

Κώστας Καραμανλής για δημογραφικό: Είναι ωρολογιακή βόμβα στα θεμέλια του κράτους

Τραγωδία στην Πιερία: Νεκρός αγρότης που καταπλακώθηκε από το μηχάνημά του