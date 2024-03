Πολιτισμός

Τζίλ Μπάιντεν: Το βιβλίο της με ηρωίδα μια γάτα του Λευκού Οίκου

Το βιβλίο καταγράφει την ιστορία της ράτσας τάμπι, Willow που ξεκίνησε από μια φάρμα στην Πενσυλβάνια και έφτασε μέχρι τον Λευκό Οίκο.

H Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Τζιλ Μπάιντεν (Jill Biden) έγραψε ένα νέο παιδικό βιβλίο με ηρωίδα τη γάτα του Λευκού Οίκου.

Πρόκειται για το βιβλίο «Willow the White House Cat» το οποίο θα κυκλοφορήσει σε λίγους μήνες από τον εκδοτικό οίκο Simon & Schuster Children's Publishing.

Η Τζιλ Μπάιντεν συνεργάστηκε με τη βραβευμένη συγγραφέα παιδικών βιβλίων, Αλίσα Σάτιν Καπουτσίλι (Alyssa Satin Capucilli) ενώ την υπέροχη εικονογράφηση ανέλαβε η Κάιτ Μπερούμπι (Kate Berube).

Το βιβλίο καταγράφει την ιστορία της ράτσας τάμπι, Willow που ξεκίνησε από μια φάρμα στην Πενσυλβάνια και την προσαρμογή της στο νέο της σπίτι στη Λεωφόρο Πενσυλβάνια 1600, δηλαδή στον Λευκό Οίκο.

