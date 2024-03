Αθλητικά

Λεβερκούζεν: Ανατροπή τίτλου κόντρα στη Χοφενχάιμ

Οι πρωτοπόροι της Μπουντεσλίγκα καλπάζουν για την κατάκτηση του τίτλου.

Αφού δεν έχασε ούτε σήμερα, η Λεβερκούζεν είναι πολύ πιθανό να τελειώσει αήττητη τη φετινή ονειρική χρονιά της, στην Μπουντεσλίγκα.

Σε μία ημέρα όπου όλο το σύμπαν έμοιαζε να συνωμοτεί εναντίον της, η ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο βρήκε τον τρόπο να νικήσει με ανατροπή 2-1 τη Χοφενχάιμ στην «Μπάι Αρένα», για την 27η αγωνιστική του γερμανικού πρωταθλήματος, να επεκτείνει σε 39 παιχνίδια το αήττητό της σε όλες τις διοργανώσεις και να αυξήσει σε 13 βαθμούς τη διαφορά της από τη δεύτερη Μπάγερν, που αργότερα σήμερα (19:30) υποδέχεται στο ντέρμπι τη Ντόρτμουντ.

Το γκολ του Μπάιερ στο 33΄ έβαλε τη Χοφενχάιμ σε θέση... κυνηγού, όπου παρέμεινε ως το 88ο λεπτό. Η Λεβερκούζεν δημιούργησε αμέτρητες ευκαιρίες, αλλά είτε οι παίκτες της αστοχούσαν, είτε ο Μπάουμαν κρατούσε απαραβίαστη την εστία του.

Οι γηπεδούχοι όμως επέμειναν και δικαιώθηκαν: ο Αντριτς στο 88΄ ισοφάρισε με σουτ μέσα από την περιοχή, μετά από φάση διαρκείας, και στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Σικ ολοκλήρωσε την ανατροπή, σκοράροντας από κοντά ύστερα από σέντρα του Τέλα.

