Κολωνός – βιασμός 12χρονης: Τη Δευτέρα η απόφαση για τα ελαφρυντικά στους καταδικασθέντες

Πότε αναμένεται να εκφωνηθούν οι ποινές των καταδικασθέντων. Η ποινή που αντιμετωπίζει ο 55χρονος βασικός κατηγορούμενος.

Την Δευτέρα θα αποφασίσει το δικαστήριο αν θα αναγνωριστούν ελαφρυντικά στους 19 καταδικασθέντες για την υπόθεση του Κολωνού. Αυτό θα καθορίσει τις τελικές ποινές που θα τους επιβάλλουν οι δικαστές.

Ο 55χρονος βασικός κατηγορούμενος για την κακοποίηση και εκπόρνευση του 12χρονου κοριτσιού είναι αντιμέτωπος με την ισόβια κάθειρξη, καθώς με βάση την τροποποίηση του νόμου, το Νοέμβριο του 2021, ο βιασμός ανηλίκου τιμωρείται μόνο με ισόβια.

Οι τελικές ποινές των καταδικασθέντων αναμένεται να εκφωνηθούν έως τα τέλη της ερχόμενης εβδομάδας.

