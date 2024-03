Αθλητικά

ΠΑΣ Γιάννινα – Παναιτωλικός: (Χ)άρηκαν μόνο οι φιλοξενούμενοι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι Ηπειρώτες δεν κατάφεραν ούτε τώρα να πάρουν την πολυπόθητη νίκη και η υπόθεση παραμονή, έγινε πλέον εξαιρετικά δύσκολη.

-

Ακόμη ένα βήμα προς την εξασφάλιση της παραμονής του στη Super League έκανε ο Παναιτωλικός που απέσπασε ισοπαλία με 1-1 από τον ΠΑΣ Γιάννινα στους «Ζωσιμάδες», σε αναμέτρηση για τη 2η αγωνιστική των Play Out. Οι Ηπειρώτες προηγήθηκαν με τον Πέδρο Κόντε στο 25’, αλλά η ομάδα του Γιάννη Πετράκη ανέκαμψε στο δεύτερο μέρος και πήρε τον πολύτιμο βαθμό με τον Σέρχιο Ντίαζ στο 70’. Τρομερή ένταση στο παιχνίδι, με τον «Άγιαξ της Ηπείρου» να βρίσκεται σε πολύ δύσκολη, βαθμολογικά θέση.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με καλό ρυθμό κι από τις δυο ομάδες. Στο 5’ ο Γιώργος Παμλίδης πήρε την κεφαλιά από τη σέντρα του Κέβιν Ροσέρο όμως δε βρήκε στόχο. Τρία λεπτά μετά, Χουάνπι Ανόρ και Χάρης Μαυρίας συνεργάστηκαν, ο τελευταίος γύρισε στον Νίκο Καρέλη που σκόραρε όμως, έπειτα από παρέμβαση του VAR, το γκολ ακυρώθηκε καθώς ο πρώην διεθνής φορ ήταν σε θέση οφσάιντ.

Αντίθετα, μέτρησε κανονικά το γκολ του Κόντε στο 25’. Ο Ισπανός επιθετικός ήταν αποδέκτης της ωραίας συνεργασίας των Ροσέρο, Κάρλες Σόρια και πρόλαβε τον Σεμπάστιαν Μλάντεν για να κάνει το 1-0. Ο Χουάνπι προσπάθησε να κάνει παιχνίδι για τα «καναρίνια» ως το τέλος του πρώτου μέρους, ωστόσο άλλη «καθαρή» φάση μπροστά στις δυο εστίες δε δημιουργήθηκε.

Και το δεύτερο είχε μεν ρυθμό, αλλά όχι ευκαιρίες. Μέχρι που φτάσαμε στο τελευταίο ημίωρο. Στο 65’ το σουτ του Χάρη Μαυρία δε βρήκε στόχο, αλλά από ενέργεια και σέντρα του πρώην άσου του Παναθηναϊκού, πέντε λεπτά μετά, ο Ντίαζ με κεφαλιά ισοφάρισε σε 1-1. Ωστόσο, δευτερόλεπτα νωρίτερα, οι γηπεδούχοι είχαν απωλέσει σπουδαία ευκαιρία να πετύχουν και δεύτερο τέρμα, με τον Ροσέρο να δίνει… μισό γκολ στον Φεντερίκο Τζίνο που, όμως, αστόχησε.

Οι γηπεδούχοι ήταν αυτοί που «καίγονταν» για βαθμούς και βγήκαν μαζικά μπροστά, με τον Κόντε να κάνει ωραία κίνηση αλλά να αστοχεί στο 81’ και τον Μάριο Οικονόμου να σώζει, με τον Λούκας Τσάβες εξουδετερωμένο, το πλασέ του Παναγιώτη Τζίμα στις καθυστερήσεις. Στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων, οι φιλοξενούμενοι βρήκαν δίχτυα, αλλά το γκολ ακυρώθηκε ως οφσάιντ.

Μετά και το τελικό 1-1, οι παίκτες του Μιχάλη Γρηγορίου βλέπουν το τρένο της παραμονής στη μεγάλη κατηγορία να απομακρύνεται. Αντίθετα, ο Παναιτωλικός με το αποτέλεσμα αυτό νιώθει μεγαλύτερη ασφάλεια, όχι όμως και σιγουριά, καθώς βρέθηκε στο +2 από την προτελευταία Κηφισιά και διατήρησε το +5 από τον ΠΑΣ Γιάννινα.

Διαιτητής: Στέφανος Κουμπαράκης (Κυκλάδων)

Κίτρινες: Τζίμας – Μλάντεν.

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ (Μιχάλης Γρηγορίου): Νάγκι, Σόρια, Κιάκος (78’ Τσαούσης), Εραμούσπε, Παντελάκης, Τζίνο (87’ Ροζάλες), Καραχάλιος, Ριένστρα (71’ Τζίμας), Παμλίδης, Ροσέρο (71’ Μπατίστ), Κόντε.

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Πετράκης): Τσάβες, Οικονόμου, Μλάντεν (55’ Πέρες), Ταμπίτζε, Μαυρίας, Τορεχόν, Τσιγγάρας (66’ Λομονάκο), Χατζηθεοδωρίδης (66’ Ντουάρτε), Χουάνπι (87’ Λιάβας), Καρέλης, Ντίαζ (87’ Μπακάκης).

Ειδήσεις σήμερα:

Αστυνομικοί συνελήφθησαν για παράβαση καθήκοντος

Κώστας Καραμανλής για δημογραφικό: Είναι ωρολογιακή βόμβα στα θεμέλια του κράτους

Βύρωνας – ναρκωτικά: Επεισοδιακή σύλληψη δυο ατόμων