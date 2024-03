Αθλητικά

ΟΦΗ – Ατρόμητος: Μοιράστηκαν βαθμούς και εντυπώσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι δυο ομάδες προσέφεραν όμορφο θέαμα στους φιλάθλους σε μια αναμέτρηση που είχε τα πάντα…. Εκτός από την ουσία του ποδοσφαίρου.

-

Πλασματικό φαντάζει το 0-0 με το οποίο ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση στο «Θεόδωρος Βαρδινογιάννης» ανάμεσα σε ΟΦΗ και Ατρόμητο, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής των Play Out του πρωταθλήματος της Super League. Οι δυο ομάδες είχαν από ένα ημίχρονο, με αυτή του Τραϊανού Δέλλα να κυριαρχεί στο πρώτο κι εκείνη του Σάσα Ίλιτς στο δεύτερο, έχοντας μάλιστα και τρία (3) δοκάρια.

Οι Κρητικοί ήταν αυτοί που απείλησαν πρώτοι. Ο Αντριάν Ριέρα νίκησε στη μονομαχία τον Ουαζντί Κεσχρίντα και βρέθηκε απέναντι στον Γκαμπριέλε Μαρκετζάνι, αλλά ο 28χρονος Ιταλός τερματοφύλακας πραγματοποίησε σπουδαία επέμβαση. Ο Μαρκετζάνι χρειάστηκε και στο 15’ να δείξει τα προσόντα του, αποκρούοντας με εντυπωσιακό τρόπο το δυνατό σουτ του Γιον Τοράλ. Λίγο μετά το ημίωρο, ο ΟΦΗ σπατάλησε και τρίτη σπουδαία ευκαιρία, με τον Ααρόν Λέγια Ισέκα να μη βρίσκει στόχο μετά την υπέροχη πάσα του Τοράλ.

Στα τελευταία λεπτά του πρώτου μέρους, οι Περιστεριώτες ανέβασαν την απόδοσή τους. Είχαν, μάλιστα, και δοκάρι (στο αριστερό) στο 40’, σε κεφαλιά του Ντιέγκο Βαλένσια έπειτα από σέντρα του Νίκου Αθανασίου από τα αριστερά ενώ τρία λεπτά μετά το δυνατό σουτ του Πιερ Κούντε έφυγε δίπλα από το ίδιο δοκάρι της εστίας του Νίκου Χριστογεώργου.

Ο ΟΦΗ έστησε... νέα πολιορκία στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Από κόρνερ του Ριέρα, ο Τοράλ νίκησε στον αέρα τον Λούκας Ασεβέδο αλλά δε σημάδεψε σωστά με το κεφάλι στο 49’. Το μακρινό φάουλ του Κούντε στο 55’ βρήκε σε ετοιμότητα τον Χριστογεώργο ενώ η προσωπική ενέργεια του Έντερ Γκονζάλες στο 74’ ολοκληρώθηκε με άστοχο σουτ του 27χρονου Ισπανού μέσου.

Η είσοδος των Ιωάννη-Φοίβου Θεοδοσουλάκη και Λουίζ Φελίπε έδωσε πνοή στον ΟΦΗ που απείλησε με τον Έλληνα εξτρέμ στο 83’ και τον Βραζιλιάνο φορ στο 88’. Ωστόσο, ο Ατρόμητος ήταν αυτός που στάθηκε άτυχος σε (ακόμα) δύο περιπτώσεις: αρχικά στο 85’ σε πλασέ του Νίκου Βέργου που επιχείρησε να «κρεμάσει» τον Χριστογεώργο, ο οποίος βρήκε όσο χρειαζόταν την μπάλα για να τη στείλει στο οριζόντιο δοκάρι και κόρνερ. Κι από την εκτέλεσή του σε κεφαλιά του Ασεβέδο, με την μπάλα να βρίσκει (και πάλι) στο οριζόντιο δοκάρι και να φεύγει άουτ.

Στις καθυστερήσεις, οι φιλοξενούμενοι έχασαν κι άλλη ευκαιρία, με τον Χριστογεώργο να πέφτει στα πόδια του Βέργου που ήταν έτοιμος να μπει με την μπάλα στα δίχτυα. Εν τέλει, το 0-0 παρέμεινε, με τις δυο ομάδες να νιώθουν ασφάλεια αναφορικά με την παραμονή τους και να είναι σε θέση να δοκιμάζουν πρόσωπα και πράγματα ενόψει της νέας σεζόν.

Διαιτητής: Σπυρίδων Ζαμπάλας (Ηπείρου)

Κίτρινες: Μαρινάκης, Βούρος, Φελίπε – Γκονζάλες, Αθανασίου, Βαλένσια, Καμαρά, Κούντε.

ΟΦΗ (Τραϊανός Δέλλας): Χριστογεώργος, Μαρινάκης, Αμπάντα (79’ Θοράρινσον), Βούρος, Λαμπρόπουλος, Μεγιάδο (67’ Φελίπε), Γκαγέγκος, Μπάκου (67’ Αποστολάκης), Τοράλ (61’ Μπάκιτς), Ριέρα (79’ Θεοδοσουλάκης), Λέγια Ισέκα.

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Σάσα Ίλιτς): Μαρκετζάνι, Κεσχρίντα, Ασεβέδο, Ντε Μποκ, Αθανασίου, Κούντε (89’ Έρλινγκμαρκ), Γκονζάλες, Καμαρά, Βαλένσια (89’ Τζοβάρας), Αντζιέλσκι (61’ Βέργος), Βρακάς (72’ Ρομπάιγ).

Ειδήσεις σήμερα:

Αστυνομικοί συνελήφθησαν για παράβαση καθήκοντος

Κώστας Καραμανλής για δημογραφικό: Είναι ωρολογιακή βόμβα στα θεμέλια του κράτους

Ηράκλειο: Βρήκαν νεκρό πύθωνα στο χωράφι τους (εικόνες)