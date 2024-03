Πολιτική

Αμανατίδης: Άρθηκε η διαγραφή του – επιστρέφει στην ΝΔ

Ο περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας ανακοίνωσε ο ίδιος την άρση της διαγραφής μου από μέλος του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας.

Ο περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας και πρώην βουλευτής της ΝΔ, Γιώργος Αμανατίδης, με ανακοίνωσή του, γνωστοποίησε ότι άρθηκε η διαγραφή του από μέλος της Νέας Δημοκρατίας.

Η ανακοίνωση του Γιώργου Αμανατίδη:

Μετά την άρση της διαγραφής μου από μέλος του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας σε μία περίοδο με προκλήσεις και ανάγκη για συμπόρευση και κοινούς στόχους, όπως άλλωστε αρμόζει στη Ν.Δ. και στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, δηλώνω παρών.

Οι Ευρωεκλογές του Ιουνίου προσδοκούμε να αποτελέσουν το σημείο επανεκκίνησης της χώρας μας για συνεχή βελτίωση σε μία Ευρώπη που θα αναπτύσσεται συνεχώς και θα σφυρηλατεί την ενότητά της. Γι’ αυτό είναι πολύ σημαντικό να κοιτάξουμε, όσο το δυνατόν περισσότεροι, στο ίδιο σημείο και να προβάλλουμε τη χώρα μας στο μέλλον αναπόσπαστο κομμάτι ενός κόσμου που αλλάζει και με τη δική μας ενεργή συμμετοχή.

Με την ευκαιρία αυτή δηλώνω το αυτονόητο. Η λειτουργία μου, στο πλαίσιο εφαρμογής μίας Ευρωπαϊκής και Εθνικής πολιτικής στην οποία εντάσσεται και η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, η συνεργασία με την Κυβέρνηση, τους θεσμικούς φορείς και τους πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας χωρίς διαχωρισμούς και χρωματισμούς επιβάλλει και αφήνω πίσω τα μικρά, βλέποντας το μέλλον με καθαρή ματιά και ανοικτό ορίζοντα. Ο τόπος μας απαιτεί συμπόρευση και οι προοπτικές της χώρας γίνονται ορατές χωρίς σύννεφα.

