Αφρικανική σκόνη: Τι πρέπει να προσέχουμε

Ο πνευμονολόγος Θοδωρής Βασιλακόπουλος μίλησε στον ΑΝΤ1 για τα μέτρα που πρέπει να πάρουμε και τις περιπτώσεις ανθρώπων που πρέπει να προσέχουν όταν υπάρχει σκόνη.

«Οι υγιείς δεν έχουν να φοβηθούν κάτι», είπε ο Θοδωρής Βασιλακόπουλος αναφερόμενος στην αφρικανική σκόνη που αυτές τις μέρες είναι στην ατμόσφαιρα.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Στούντιο με Θέα» ο πνευμονολόγος τόνισε πως, αυτοί που πρέπει να προσέχουν είναι εκείνοι που έχουν άσθμα, αλλεργική ρινίτιδα και ΧΑΠ.

«Είναι αυτοί που γνωρίζουν πως έχουν κάτι και θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον γιατρό τους», είπε και σημείωσε ότι, άνθρωποι που έχουν «βήχα ή δυσκολία στην αναπνοή παραπέμπουν στις παραπάνω ασθένειες και αν εμφανιστούν, θα πρέπει να πάνε στο γιατρό».

Όσο αφορά στα μέτρα που μπορεί κάποιος να λάβει για την προστασία του από την αφρικανική σκόνη στην ατμόσφαιρα έκανε λόγο για μάσκα, γυαλιά ηλίου και πλύσιμο των ρούχων κατά την επιστροφή στο σπίτι.

Κατέληξε, πάντως, λέγοντας ότι δεν υπάρχει κίνδυνος, αφού «δεν πρόκειται για χρόνια κατάσταση».

