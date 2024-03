Εκλογές ΗΠΑ: Ο Τραμπ...έδεσε τον Μπάιντεν σε αγροτικό (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για πολιτική βία κατηγορεί το επιτελείο του Μπάιντεν τον Τραμπ.

-

Η προεκλογική ομάδα του προέδρου Τζο Μπάιντεν κατηγόρησε σήμερα τον Ντόναλντ Τραμπ για υποκίνηση «πολιτικής βίας», αφού ο Ρεπουμπλικανός μεγιστάνας δημοσίευσε ένα βίντεο όπου εμφανίζεται μια εικόνα του Δημοκρατικού προέδρου δεμένο χειροπόδαρα.

«Αυτή η εικόνα που ανήρτησε ο Ντόναλντ Τραμπ είναι το είδος της βλακείας που δημοσιεύει κάποιος όταν καλεί για "αιματοχυσία"», κατήγγειλε ο εκπρόσωπος της εκστρατείας του Τζο Μπάιντεν σε ανακοίνωσή του σήμερα, αναφερόμενος σε πρόσφατα σχόλια του Ρεπουμπλικανού.

«Ο Τραμπ υποκινεί συστηματικά την πολιτική βία και ήρθε η ώρα οι άνθρωποι να τον πάρουν στα σοβαρά», τόνισε ο εκπρόσωπος, υπενθυμίζοντας ότι η πρώτη θητεία του Τραμπ έληξε με την επίθεση στο Καπιτώλιο από εκατοντάδες υποστηρικτές του.

Ο πρώην πρόεδρος δημοσίευσε χθες ένα βίντεο στο δικό του δίκτυο κοινωνικής δικτύωσης Truth Social που δείχνει δύο αυτοκίνητα να κινούνται σε ένα δρόμο. Τα οχήματα είναι γεμάτα με σημαίες και αυτοκόλλητα υπέρ του Τραμπ.

Στο πίσω πόρτα του δεύτερου οχήματος, ενός ημιφορτηγού, υπάρχει μια εικόνα που δείχνει τον πρόεδρο των ΗΠΑ ξαπλωμένο στο πλάι και δεμένο με σχοινί στα χέρια και τα πόδια του.

Μια δημοσίευση που καταδικάστηκε από τους Δημοκρατικούς, που την βλέπουν ως ένα ακόμη παράδειγμα της ολοένα και πιο βίαιης ρητορικής του Τραμπ, υποψηφίου στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου.

Shocking, even for the depraved monster that he is. Trump has posted a video on Truth Social that depicts an image of President Biden tied up and bound in the back of a pickup truck. pic.twitter.com/l7wPWbTv3j