Κόσμος

ΗΠΑ - Εκλογές: Μπάιντεν και Τραμπ εξασφάλισαν το χρίσμα Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικάνων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι δείχνουν τα "μαθηματικά" και οι εκλέκτορες που έχει κερδίσει ο κάθε υποψήφιος στις εσωκομματικές εκλογές, οδηγώντας σε επανάληψη της "μάχης" του 2020.

-

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν εξασφάλισε τον απαιτούμενο αριθμό αντιπροσώπων στο προσεχές συνέδριο των Δημοκρατικών ώστε να αναδειχθεί υποψήφιος της παράταξης για την προεδρία τον Νοέμβριο, με βάση τους υπολογισμούς των αμερικανικών τηλεοπτικών δικτύων CNN και NBC έπειτα από την εσωκομματική διαδικασία στην Τζόρτζια, κάτι για το οποίο δεν υπήρχαν ακριβώς αμφιβολίες.

Ο κ. Μπάιντεν, 81 ετών, υπερέβη το απαιτούμενο όριο (1.968 αντιπρόσωποι στο συνέδριο) για να εξασφαλίσει μαθηματικά το ότι θα αναδειχθεί υποψήφιος.

Δεν αντιμετώπισε ποτέ σοβαρό ανταγωνισμό στο κόμμα κι απλά αναμένεται να λάβει και τυπικά το χρίσμα στο συνέδριο του Αυγούστου.

Θεωρείται ήδη εδώ και καιρό βέβαιο πως —εκτός συγκλονιστικού απροόπτου— θα αναμετρηθεί ξανά, όπως το 2020, με τον Ρεπουμπλικάνο Ντόναλντ Τραμπ την 5η Νοεμβρίου. Η τελευταία αντίπαλος αυτού του τελευταίου στην κούρσα για το χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων, η Νίκι Χέιλι, εγκατέλειψε την περασμένη εβδομάδα. Μένει απλά ο 77χρονος μεγιστάνας να εξασφαλίσει τον απαιτούμενο αριθμό αντιπροσώπων στο συνέδριο της δικής του παράταξης για να έχει και μαθηματικά εξασφαλισμένη την υποψηφιότητα (1.215, έχει 1.144).

Ο αμερικανός πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με τη σειρά του εξασφάλισε πλέον μαθηματικά χθες Τρίτη, κερδίζοντας τον απαιτούμενο αριθμό αντιπροσώπων (1.215) στο προσεχές συνέδριο της παράταξής του, των Ρεπουμπλικάνων, την ανάδειξή του στον υποψήφιο του κόμματος για την προεδρία στις εκλογές του Νοεμβρίου, κατά υπολογισμούς του ινστιτούτου Edison Research και αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, έπειτα από τις εσωκομματικές ψηφοφορίες που διεξήχθησαν σε τέσσερις πολιτείες (Τζόρτζια, Χαβάη, Μισισιπής, Ουάσιγκτον).

Επισημοποιείται έτσι πως —εκτός συγκλονιστικού απροόπτου— για πρώτη φορά δυο υποψήφιοι θα αναμετρηθούν για δεύτερη συνεχόμενη φορά σε προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ έπειτα από σχεδόν 70 χρόνια.

Νωρίτερα, ο Δημοκρατικός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν εξασφάλισε τον απαιτούμενο αριθμό αντιπροσώπων (1.968) στο προσεχές συνέδριο της δικής του παράταξης ώστε να αναδειχθεί υποψήφιος για την προεδρία μετά την εσωκομματική διαδικασία στην Τζόρτζια. Ουδέποτε αντιμετώπισε σοβαρό ανταγωνισμό στο κόμμα κι απλά αναμένεται πλέον να λάβει τυπικά το χρίσμα στο συνέδριο του Αυγούστου.

Μετά την εξέλιξη αυτή, ο κ. Μπάιντεν εξέδωσε ανακοίνωση σε οξύ τόνο, κατηγορώντας για ακόμη μια φορά τον κ. Τραμπ πως απειλεί «τη δημοκρατία», αν όχι την «ίδια την ιδέα της Αμερικής».

«Οι ψηφοφόροι τώρα καλούνται να επιλέξουν το μέλλον αυτής της χώρας. Θα υψώσουμε το ανάστημά μας και θα υπερασπιστούμε τη δημοκρατία μας, ή θα αφήσουμε να την κατεδαφίσουν; Θα προασπίσουμε το δικαίωμά μας να επιλέγουμε και να προστατεύουμε τις ελευθερίες μας ή θα αφήσουμε τους εξτρεμιστές να μας τις πάρουν;», σφυροκόπησε.

Τα χθεσινά αποτελέσματα θεωρούνταν τετελεσμένα και για τους δύο αντιπάλους. Η τελευταία αντίπαλος του Ντόναλντ Τραμπ στην κούρσα για το χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων, η Νίκι Χέιλι, εγκατέλειψε την περασμένη εβδομάδα.





Ειδήσεις σήμερα:

Ακρίβεια: Τα “μέτρα Κασσελάκη” για φόρους, εισφορές και τιμές και ο “Χουντίνι”

Εορτολόγιο - 13 Μαρτίου: Ποιος γιορτάζει σήμερα

Τροχαίο - Αριδαία: Νεκροί δύο 20χρονοι από εκτροπή αυτοκινήτου