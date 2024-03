Αθλητικά

Πάτρα: Ξύλο και συλλήψεις σε αγώνα τοπικού πρωταθλήματος (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Παίκτες και προπονητής πιάστηκαν στα χέρια, με αποτέλεσμα να καταλήξουν στο νοσοκομείο και το Τμήμα.

-

Χάος σε τοπικό ντέρμπι μεταξύ της Θύελλας Πατρών με τον Ατρόμητο Πατρών ξέσπασε το Σάββατο κι ενώ ο αγώνας βρισκόταν σε εξέλιξη.

Το ματς διεξάγετο για την 5η αγωνιστική των πλέι-οφ της Α’ κατηγορίας.

Λίγο πριν το ημίωρο οι πάγκοι των δύο ομάδων και οι παίκτες ήρθαν σε σύρραξη και μάλιστα παίκτης του Ατρόμητου μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο.

Ο Γιώργος Παπαδόπουλος διέκοψε την αναμέτρηση και το παιχνίδι οριστικά μετά από λίγο, κλείνοντας το φύλλο αγώνα και βάσει το νέου αθλητικού νόμου ο αγώνας διεκόπη οριστικά και οι αστυνομικοί συνέλαβαν τους εμπλεκόμενους.

Το σκορ ήταν 1-0 υπέρ των κυανόλευκων με γκολ του Σκουμή στο 9ο λεπτό.

Από φωτογραφικό υλικό που ανέβασε στο διαδίκτυο ο Ατρόμητος φαίνεται ο τραυματισμός ποδοσφαιριστή.

Πηγή: tempo24.news

Ειδήσεις σήμερα:

Καθολικό Πάσχα: Ολονυχτία με τον Πάπα Φραγκίσκο στο Βατικανό

Αφρικανική σκόνη: Τι πρέπει να προσέχουμε

Φονική ανταλλαγή πυροβολισμών στη Νεβάδα