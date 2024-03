Αθλητικά

Συλλήψεις σε τοπικό πρωτάθλημα

Δύο νεαροί συνελήφθησαν σε τοπικό πρωτάθλημα, αφού μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο.

Δύο άνδρες ηλικίας 28 και 21 ετών συνελήφθησαν χθες το απόγευμα για παράβαση του νόμου περί αθλητισμού, έπειτα από μεταξύ τους επεισόδιο μετά το τέλος ποδοσφαιρικής αναμέτρησης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομικής διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, το περιστατικό συνέβη όταν τελείωσε ο αγώνας για το πρωτάθλημα Ερασιτεχνικής κατηγορίας ποδοσφαίρου στην περιοχή του Αγίου Παύλου.

Οι δύο άνδρες πιάστηκαν στα χέρια και μετά την παροχή πρώτων βοηθειών σε νοσοκομείο της πόλης, μεταφέρθηκαν στο οικείο τμήμα Ασφαλείας, όπου και συνελήφθησαν από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Βίας σε Αθλητικούς Χώρους της διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

