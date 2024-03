Οικονομία

Στουρνάρας: Έως και 4 μειώσεις επιτοκίων μέσα στο 2024 από την ΕΚΤ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Απαραίτητη προϋπόθεση, σύμφωνα με τον διοικητή της ΤτΕ, η εξέλιξη του πληθωρισμού σύμφωνα με τις προβλέψεις.

-

Τέσσερις μειώσεις επιτοκίων εντός του 2024, με συνολική περικοπή κατά 100 μονάδες βάσης, προαναγγέλλει το μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας σε συνέντευξή του στο «Πρώτο Θέμα της Κυριακής».

«Εάν ο πληθωρισμός εξελιχθεί σύμφωνα με τις προβλέψεις μας για τον Μάρτιο και εάν αυτή η τάση συνεχιστεί μέχρι το τέλος του έτους, πιστεύω ότι φέτος θα έχουμε μειώσεις στα βασικά επιτόκια από την ΕΚΤ», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Στουρνάρας και πρόσθεσε: «Προσωπικά πιστεύω ότι η μείωση των επιτοκίων κατά τέσσερις φορές φέτος, κατά 25 μονάδες βάσης κάθε φορά, είναι δυνατή».

Έσπευσε πάντως να διευκρινίσει ότι «αυτή δεν είναι ακόμη μια ενιαία άποψη». «Ορισμένοι συνάδελφοι είναι πιο επιφυλακτικοί και πιστεύουν ότι οι μειώσεις των επιτοκίων θα πρέπει να είναι πιο μέτριες», υπογράμμισε στη συνέντευξή του.

Ειδήσεις σήμερα:

Τέλος οι φορολογικές δηλώσεις για 1 εκατομμύριο πολίτες - Ποιους αφορά

Βασιλιάς Κάρολος: Η πρώτη δημόσια εμφάνισή του μετά τη διάγνωση με καρκίνο (εικόνες)

Εκλογές ΗΠΑ: Ο Τραμπ...έδεσε τον Μπάιντεν σε αγροτικό (βίντεο)