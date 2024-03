Υγεία - Περιβάλλον

Περιστέρι: Συλλήψεις για ναρκωτικά και όπλα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χειροπέδες σε 2 γυναίκες κι έναν άντρα πέρασαν αστυνομικοί της δίωξης ναρκωτικών.

-

Δύο γυναίκες, ηλικίας 40 και 45 ετών, και ένας 58χρονος, συνελήφθησαν χθες, στο Περιστέρι, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Ασφάλειας Αττικής, κατηγορούμενοι για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και περί όπλων. Παράλληλα ο άνδρας κατηγορείται και για βία κατά υπαλλήλων.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, στο πλαίσιο δράσεων για τη σύλληψη εμπόρων - διακινητών ναρκωτικών και έπειτα από διερεύνηση πληροφοριών σχετικά με τη δράση των κατηγορουμένων στην διακίνηση ποσοτήτων ηρωίνης, ακατέργαστης κάνναβης και φαρμακευτικών δισκίων, εντοπίστηκαν και πιστοποιήθηκε η εγκληματική δράση τους.

Σημειώνεται ότι ο 58χρονος μόλις είδε τους αστυνομικούς επιχείρησε να αντισταθεί στον έλεγχο και τους απώθησε.

Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε, εντοπίστηκαν, μεταξύ άλλων, και κατασχέθηκαν: Πιστόλι με 27 φυσίγγια, 3 κιλά και 380 γραμμάρια ηρωίνης, 11,5 γραμ. ακατέργαστης κάνναβης, 79 φαρμακευτικά δισκία, συσκευή ηλεκτρικής εκκένωσης (taser) και τα χρηματικά ποσά των 1.825 ευρώ, 14.000 κορωνών Ισλανδίας, 200 δολαρίων Καναδά και 60 λιρών Ηνωμένου Βασιλείου.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Ειδήσεις σήμερα:

Βασιλιάς Κάρολος: Δημοσίευμα τον “θέλει” να έχει δύο χρόνια ζωής

Ελευσίνα – βία ανηλίκων: Στο νοσοκομείο 15χρονη μετά από συμπλοκή

Αφρικανική σκόνη: Τι πρέπει να προσέχουμε