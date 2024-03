Κόσμος

Δημοτικές εκλογές στην Τουρκία: Έκλεισαν οι κάλπες - Κρας τεστ για τον Ερντογάν στην Κωνσταντινούπολη

Κρίσιμη η μάχη για την Κωνσταντινούπολη. "Σηματοδοτούν μία νέα εποχή για τη χώρα" διαμήνυσε ο Τούρκος πρόεδρος

Ολοκληρώθηκε επισήμως η διαδικασία για τις αυτοδιοικητικές εκλογές στην Τουρκία, οι οποίες αναμένεται να αποτελέσουν βαρόμετρο για τη δημοτικότητα του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν καθώς η μάχη θα είναι καθοριστικής σημασίας τόσο για τον έλεγχο της Κωνσταντινούπολης και της Άγκυρας όσο και για το μέλλον της χώρας.

Νωρίτερα, ο Εκρέμ Ιμάμογλου και ο Μουράτ Κουρούμ άσκησαν το εκλογικό τους δικαίωμα με τον νυν δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης να αφήνει σαφείς αιχμές για την ασφάλεια της διεξαγωγής των εκλογών καλώντας του πολίτες να προστατέψουν τη διαδικασία.

Ειδικότερα, ο Ιμάμογλου ζήτησε από τους πολίτες να προστατέψουν την κάλπη και την ψήφο τους: «Η ψήφος είναι ιερό δικαίωμα στη δημοκρατία μας. Αυτό το δικαίωμα πρέπει να προστατευθεί. Οι κανόνες σχετικά με την προστασία αυτού του δικαιώματος είναι σαφείς, αλλά δυστυχώς, δεδομένου ότι υπάρχουν ελλείψεις στο θέμα αυτό στην Τουρκία, το θέμα αυτό γίνεται σε συνεργασία με τους πολίτες».

Από την πλευρά του ο Μουράτ Κουρούμ εξέφρασε την πεποίθησή ότι η σημερινή ημέρα θα είναι ημέρα γιορτής για όλους του πολίτες της Κωνσταντινούπολης και ευχαρίστησε τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για την εμπιστοσύνη του.

Την κρισιμότητα των εκλογών επισήμανε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προσερχόμενος για να ψηφίσει, κάνοντας λόγο για εκλογές που θα σηματοδοτήσουν μία νέα εποχή για τη χώρα. Οι εκλογές για τον δήμο της Κωνσταντινούπολης, της μεγαλύτερης πόλης που καθορίζει εν πολλοίς και την οικονομική δυναμική της Τουρκίας, διεξάγονται σύμφωνα με αναλυτές μεταξύ δυο ανδρών. Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά οι New York Times, ενός που είναι στο ψηφοδέλτιο και ενός άλλου που δεν είναι.

Μια νίκη για το κόμμα του κ. Ερντογάν θα του επέτρεπε να ανακτήσει την πολιτική και οικονομική επιρροή της διοίκησης της μεγαλύτερης πόλης της Τουρκίας, ενισχύοντας περαιτέρω έναν ηγέτη τον οποίο οι επικριτές κατηγορούν ότι οδηγεί τη χώρα προς την απολυταρχία. Ωστόσο, μια νίκη για τον νυν δήμαρχο θα μπορούσε να ανασυγκροτήσει την αντιπολίτευση κατά του Ερντογάν και να καταστήσει τον Ιμάμογλου διεκδικητή της προεδρίας στις επόμενες εκλογές το 2028.

«Αυτές οι εκλογές θα καθορίσουν τη φύση της πολιτικής κούρσας στην Τουρκία για τα επόμενα χρόνια», δήλωσε ο Sinan Ulgen, διευθυντής του Edam, ενός ερευνητικού οργανισμού με έδρα την Κωνσταντινούπολη.

Οι εκλογές διεξάγονται εν μέσω μιας παρατεταμένης κρίσης κόστους ζωής, κατά την οποία η αξία του νομίσματος της Τουρκίας έχει καταποντιστεί και πολλοί άνθρωποι έχουν βλέπουν το εισόδημα τους να μειώνεται. Επίσης, ακολουθούν έπειτα από τις προεδρικές και κοινοβουλευτικές εκλογές του περασμένου Μαΐου που ανέδειξαν για άλλη μια θητεία τον Ερντογάν στην προεδρία της χώρας, διαψεύδοντας τις ελπίδες ενός συνασπισμού κομμάτων της αντιπολίτευσης που είχαν ενώσει τις δυνάμεις τους για να τον ανατρέψουν.

Η απώλεια της αντιπολίτευσης έπληξε το ηθικό της και ο συνασπισμός κατέρρευσε. Ωστόσο, πολλοί ψηφοφόροι της αντιπολίτευσης θεωρούν πλέον τον Ιμάμογλου ως τον πλέον ικανό να κερδίσει το κόμμα του Ερντογάν και να είναι ο επόμενος πρόεδρος της Τουρκίας.

