Κασσελάκης: Είμαι έτοιμος να γίνω ο επόμενος πρωθυπουργός

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επέμεινε στο αίτημα του για διεξαγωγή εκλογών με διεθνείς παρατηρητές λέγοντας ότι πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερος έλεγχος

Διπλές εκλογές, ευρωεκλογές και εθνικές, ζήτησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης και πρόσθεσε ότι στόχος του είναι η ανατροπή και ότι ο ίδιος είναι έτοιμος να αναλάβει την πρωθυπουργία της χώρας.

Μιλώντας σε εκπομπή στον Alpha διευκρίνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα πορευτεί ανεξάρτητος αν και είναι πάντα ανοικτός σε συνεργασίες. Περιγράφοντας τον στόχο για τις ευρωεκλογές είπε: "Προκαλώ να προχωρήσουμε σε διπλές εκλογές. Ο κόσμος αποφάσισε πριν από έναν χρόνο με δεδομένα όμως που έχουν αλλάξει τελείως. Δικαιούμαστε να ξαναζυγιστούμε. Υπάρχει μεταβλητότητα στην κοινωνία. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα πορευτεί ανεξάρτητος αλλά θα είναι ανανεωμένος με ξεκάθαρες προτάσεις. Στόχος μας είναι να αποδείξουμε ότι θα είμαστε η προοδευτική κυβέρνηση, να δείξουμε ότι έχουμε σηκώσει ανάστημα έχουμε ανανεωθεί και να φέρουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Στόχος είναι η ανατροπή. Οι προτάσεις μου για την φορολογία έχουν κάνει γκελ, θα βγάλουμε κι άλλες προτάσεις, θα αναδείξουμε πρόσωπα και ο κόσμος θα μας ανταμείψει". Συμπλήρωσε ότι "δεν θέλω ο ΣΥΡΙΖΑ απλά να πάρει μία ψήφο τιμωρίας, θέλω να ακούσει ο κόσμος το πρόγραμμα μας για μία πράσινη, δημοκρατική, δίκαιη Ευρώπη για τις τομές που κάνουμε στην φορολογία, στην ακρίβεια και στην δικαιοσύνη που θα προτείνουμε και να μας εμπιστευτεί. Θέλουμε θετική ψήφο. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα μείνει ανεξάρτητος αλλά θα μεγαλώσει."

Αναφέρθηκε στην πρόταση δυσπιστίας: "Η πρόταση δυσπιστίας είναι ένα χρήσιμο εργαλείο αλλά όταν είναι δεδομένο το αποτέλεσμα προφανώς δεν αλλάζει κάτι δομικά. Ένα χρήσιμο αποτέλεσμα ήταν ότι αποκαλύφθηκε η αλαζονεία του Κώστα Αχ. Καραμανλή, ήταν εμφανές ότι έλεγε ψέματα και κρυβόταν. Την στρατηγική του ‘δεν ντρέπεστε' την είδαμε από τον πρωθυπουργό τον ίδιο. Κάθε φορά που θέλουν να αποφύγουν ένα ζήτημα λένε δεν ντρέπεστε: ‘δεν ντρέπεστε να λέτε ότι παρακολουθώ τον υπουργό μου', πάντα είναι η στρατηγική του πετάω την μπάλα στην εξέδρα. Προφανώς αυτό του έχει πει ο κ. Γκρίνμπεργκ να μας πείσει όλους ότι επειδή φοράει γραβάτα και μιλάει καλά στο εξωτερικό αποκλείεται να έχει κάνει αυτά εντός της χώρας. Όπως όμως αποκαλύπτεται δεν αποκλείεται και αυτό ακριβώς έχει γίνει. Επιτέλους, και το είδα και στο στρατόπεδο, η κοινωνία βράζει από αυτό το έγκλημα των Τεμπών και από την συγκάλυψη και μετά και το παρατεταμένο χειροκρότημα στην Βουλή θα έλθει ένα πολύ γερό χαστούκι στις ευρωεκλογές". Για το χειροκρότημα των βουλευτών της ΝΔ είπε: "Έχεις εκλεγεί με την ψήφο των πολιτών, διάλεξε ή είσαι βουλευτής ή είσαι πρόβατο στο μαντρί". Παρά τους ενδοιασμούς του όμως σημείωσε ότι "ο προοδευτικός κόσμος στάθηκε με αξιοπρέπεια στην βουλή. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ήταν πολύ μαχητική και μπράβο της". Απαντώντας σε ερώτηση είπε: "Μου είναι αδιάφορο αν ο Νίκος Ανδρουλάκης προσπάθησε να εκμεταλλευτεί την απουσία του ενώ ήταν στον στρατό".

Επέμεινε στο αίτημα του για διεξαγωγή εκλογών με διεθνείς παρατηρητές λέγοντας"ποιος εγγυάται ότι δεν έχουν διαρρεύσει προσωπικά δεδομένα εκλογέων του εσωτερικού; Μπορεί να το εγγυηθεί ο κ. Μητσοτάκης; Δεν είναι δεδομένο το αδιάβλητο των εκλογών. Όταν ένα από τα δυο τζάκια κινδυνεύει από φυλακή από το έγκλημα των Τεμπών, για να μην πω για το Predator και τις υποκλοπές, τότε θα αφήσουν καμμένη γη, τίποτε δεν είναι δεδομένο. Πρέπει να ξέρουμε εάν τα στοιχεία των Ελλήνων είναι απόρρητα".

Για τη συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ είπε: "Προκαλώ να πάμε σε διπλές εκλογές. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι ανανεωμένος. Μόνος του ο ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε δημιουργήσει ένα κίνημα στην κοινωνία. Για αυτό και προσπαθούν να με αποδομήσουν». Και συνέχισε: «Πρέπει να ξαναζυγιστούμε. Έχει αλλάξει ο ΣΥΡΙΖΑ, έχει αλλάξει και η κοινωνία. Είμαι έτοιμος να είμαι ο επόμενος πρωθυπουργός της Ελλάδας"

Για τις επικρίσεις που δέχθηκε σχετικά με την σύντομη στρατιωτική του θητεία είπε: "Το φαντάρος 20 ημερών προσβάλλει όλη την ομογένεια. Η Ελλάδα είναι μία χώρα οικογενειοκρατίας και νεποτισμού, ήλθα μόνιμα στην χώρα επειδή έγινα αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Είμαι υπερήφανος που υπηρέτησα, έκανα ότι προβλέπει ο νόμος, φόρεσα με υπερηφάνεια το εθνόσημο. Δεν έχω πειράξει κανέναν σε αυτή την χώρα, δεν ψεύδομαι, δεν λέω δεν ντρέπεστε".

Για τις καταγγελίες του πρωθυπουργού περί οικονομικών συμφερόντων είπε: "Αν μία κυβέρνηση έχει πραγματική λαϊκή βάση δεν φοβάται τα οικονομικά συμφέροντα ,ούτε βασίζεται στα οικονομικά συμφέροντα. Όλο αυτό είναι ένα σύστημα που τους βοήθησε να στιγματίσουν τον ΣΥΡΙΖΑ σαν ‘Εθνική εξαίρεση' και τώρα τους γυρίζει μπούμερανγκ".

Για τις σχέσεις του με τον Αλέξη Τσίπρα και το υπό ίδρυση Ινστιτούτο είπε: "Μια χαρά είναι οι σχέσεις μας. Έχουμε επικοινωνία, μου έστειλε ευχές και μιλήσαμε και πριν από μία εβδομάδα ενώ ήμουν στο στρατόπεδο, είμαστε καλύτερα από ποτέ. Ο. κ. Τσίπρας είναι ένας άνθρωπος που χτυπήθηκε ανελέητα από την προπαγάνδα του συστήματος Μητσοτάκη. Είμαστε υπερήφανοι για τα όσα έχει πετύχει ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρα έκανε μεγάλες τομές στην ελληνική κοινωνία και καλά κάνει και θέλει αυτά να τα παρουσιάσει στην ελληνική κοινωνία μέσα από ένα Ινστιτούτο. ".





