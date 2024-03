Αθλητικά

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ: Ο “Δικέφαλος” άλωσε… τη Λεωφόρο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι Θεσσαλονικείς πήραν μια υπερπολύτιμη νίκη κόντρα στους «πράσινους» σε ένα παιχνίδι με συναρπαστικό θέαμα.

-

Με τρία «χτυπήματα» της... κόμπρας σε κομβικά σημεία του αγώνα, ο ΠΑΟΚ έδειξε χαρακτήρα για άλλη μία φορά στο «Απόστολος Νικολαΐδης», νίκησε τον Παναθηναϊκό με 3-2 στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής των play off της Super League και «πάτσισε» την εντός έδρας ήττα που έκανε στην πρεμιέρα απ’ τον Άρη στην Τούμπα. Στον αντίποδα, ο Παναθηναϊκός «γκρέμισε» στο γήπεδό του ότι «έχτισε» με το μεγάλο διπλό της πρεμιέρας στο Φάληρο κόντρα στον Ολυμπιακό κι έχασε πολύ σημαντικό έδαφος στην προσπάθειά του να διεκδικήσει τον εφετινό τίτλο. Οι Ντεσπόντοφ (2’), Μπράντον Τόμας (36’) και Σβαμπ (πέναλτι, 89’) σημείωσαν τα γκολ της νίκης του δικεφάλου του Βορρά που έμεινε αήττητος για 6ο σερί παιχνίδι πρωταθλήματος ή Κυπέλλου στη Λεωφόρο. Ο Μπερνάρ Ντουάρτε σημείωσε και τα δύο τέρματα των «πράσινων» στο 29’ και στο 90’+2’, όμως ο Παναθηναϊκός δεν βρήκε λύσεις απ’ τους υπόλοιπους μεσοεπιθετικούς κι επιθετικούς του (είχε δοκάρι στο 52’ με τον Ιωαννίδη).

Ο ΠΑΟΚ πήρε προβάδισμα στο σκορ με το... καλησπέρα. Πριν καν «ζεσταθούν» οι παίκτες των δύο ομάδων, ο Μπράντον Τόμας έκανε σο 2’ εντυπωσιακή ενέργεια απ’ τα αριστερά, περνώντας τρεις παίκτες, «έσπασε» την μπάλα προς τον Ράφα Σοάρες ο οποίος σέντραρε προς τον Ντεσπόντοφ που εκτέλεσε με τη μία για το 0-1 του δικεφάλου του Βορρά.

Στο 7’ ο Σπόραρ έγινε αποδέκτης της μπάλας στην περιοχή, έκανε το διαγώνιο σουτ, αλλά η μπάλα έφυγε ελάχιστα άουτ. Οι φιλοξενούμενοι βρέθηκαν κοντά στο 0-2 στο 17’ όταν από πίεση ψηλά στην μπάλα, ο Ντεσπόντοφ έκλεψε και γύρισε από πλάγια θέση προς τον Μπράντον Τόμας που πλάσαρε, αλλά ο Ντραγκόφσκι έδιωξε με τα πόδια.

Ο γκολκίπερ του Παναθηναϊκού είχε «απάντηση» και στην καρφωτή κεφαλιά του Κεντζιόρα στο 18’ μετά το κόρνερ του Μουργκ, ενώ στο 29’ οι «πράσινοι» έφεραν το ματς στα ίσα. Από σέντρα του Κώτσιρα από τα δεξιά, ο Κεντζιόρα έδιωξε με το κεφάλι, σ’ ένα σημείο όπου ο Μπερνάρ εκτέλεσε με τη μια, πριν η μπάλα «σκάσει» στο έδαφος και ισοφάρισε σε 1-1.

Στο 31’ ο Κεντζιόρα «θυσίασε» μία κίτρινη κάρτα για να ανακόψει με φάουλ οριακά έξω απ’ την περιοχή την επέλαση του Μπερνάρ, με τον ΠΑΟΚ να παίρνει εκ νέου το προβάδισμα στο 36’. Ο Μεϊτέ πήρε μέτρα με την μπάλα, έβγαλε κάθετη μπαλιά στην πλάτη του Βαγιαννίδη προς τον Μουργκ. Ο Αυστριακός έκανε την παράλληλη μπαλιά προς τον Μπράντον Τόμας ο οποίος με προβολή έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-2 του ΠΑΟΚ.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με μία μεγάλη ευκαιρία του ΠΑΟΚ, με τον Ντραγκόφσκι να αποκρούει εντυπωσιακά το κοντινό πλασέ του Μπράντον Τόμας, ενώ στο 52’, μετά από ωραία ανάπτυξη του Παναθηναϊκού από τα αριστερά και παράλληλο γύρισμα προς τον Ιωαννίδη, ο Έλληνας φορ πλάσαρε μεμιάς, με τη μπάλα να βρίσκει στον Παλάσιος, να αλλάζει λίγο πορεία και να χτυπάει στο αριστερό δοκάρι και να φεύγει έξω.

Στο 57’ ο Κοτάρσκι έδιωξε εντυπωσιακά το απευθείας φάουλ του Μπακασέτα, ενώ ακόμη πιο εντυπωσιακή ήταν η επέμβασή του στην κοντινή κεφαλιά του Γεντβάι στο 68’. Στο 83’ ο Κοτάρσκι «νίκησε» ξανά τον Μπακασέτα, ενώ στο 89’ ο ΠΑΟΚ κέρδισε πέναλτι σε διπλή προσπάθεια του Σαμάτα. Ο Ντραγκόφσκι έδιωξε το πρώτο πλασέ του φορ του ΠΑΟΚ, όμως στη δεύτερη προσπάθεια του Σαμάτα, ο Παλάσιος έδιωξε με το χέρι πριν περάσει η μπάλα τη γραμμή. Ο Αργεντινός αποβλήθηκε, ο Σβαμπ δεν λάθεψε απ’ την άσπρη βούλα κι έκανε το 1-3 για τον ΠΑΟΚ.

Στο 90’+2’, από ασίστ του Γερεμέγεφ, ο Μπερνάρ πάτησε στην περιοχή κι εκτέλεσε εύστοχα για το 2-3, όμως ο Παναθηναϊκός δεν είχε πλέον άλλο χρόνο στη διάθεσή του για να διεκδικήσει κάτι περισσότερο...

Διαιτητής: Μίκελ Ρέντερ (Δανία)

Κίτρινες: 53’ Κώταιρας - 9’ Ντεσπόντοφ, 31’ Κοντζιόρα, 65’ Κοτάρσκι, 73’ Σαμάτα, 90’+5’ Κουλιεράκης

Αποβολές: 88’ Παλάσιος

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Φατίχ Τερίμ): Ντραγκόφσκι, Βαγιαννίδης (46’ Ρουμπέν), Γεντβάι, Αράο, Μλαντένοβιτς (46’ Χουάνκαρ), Τσέριν (79’ Γερεμέγεφ), Κώτσιρας, Μπερνάρ, Μπακασέτας, Σπόραρ (46’ λ.τρ. Παλάσιος), Ιωαννίδης.

ΠΑΟΚ (Ράζβαν Λουτσέσκου): Κοτάρσκι, Γιόνι Ότο (77’ Βιεϊρίνια), Κεντζιόρα (46’ Νάσμπεργκ), Κουλιεράκης, Ράφα Σοάρες, Σβαμπ, Μεϊτέ, Ντεσπόντοφ (61’ Αντρ. Ζίβκοβιτς), Μουργκ (61’ Κωνσταντέλιας), Τάισον, Μπράντον Τόμας (72’ Σαμάτα).

Ειδήσεις σήμερα:

Βασιλιάς Κάρολος: Δημοσίευμα τον “θέλει” να έχει δύο χρόνια ζωής

Ελευσίνα – βία ανηλίκων: Στο νοσοκομείο 15χρονη μετά από συμπλοκή

Αφρικανική σκόνη: Τι πρέπει να προσέχουμε