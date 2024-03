Κόσμος

Εκλογές - Τουρκία: Οι πρώτες δηλώσεις Ιμάμογλου μετά τα αρχικά αποτελέσματα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεγάλη ήττα για Ερντογάν. Τι δήλωσε ο νυν δήμαρχος Κωνσταντινούπολης μετά την ανακοίνωση των πρώτων αποτελεσμάτων.

-

Ικανοποιημένος για το μέχρι τώρα αποτέλεσμα εμφανίστηκε στις πρώτες του δηλώσεις ο νυν δήμαρχος Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, οποίος προηγείται έναντι του υποψηφίου του Ερντογάν, Μουράτ Κουρούμ.

«Αυτή τη στιγμή, έχουμε δεδομένα που πηγαίνουν προς το 40%. Μπορώ να πω ότι, σύμφωνα με τα δεδομένα, η εμπιστοσύνη των πολιτών μας και η πίστη τους σε εμάς έχουν δείξει την ανταπόκρισή τους.

Αυτή τη στιγμή παρακολουθούμε τα δεδομένα. Έχουμε μια πολύ ισχυρή ομάδα. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με την εικόνα που έχουμε δει αυτή τη στιγμή. Καμία εκλογή δεν έχει ολοκληρωθεί πριν από το τέλος».

Στην Κωνσταντινούπολη ο Εκρέμ Ιμάμογλου προηγείται με 49,63% έναντι 41,60% του Κουρούμ.

Παράλληλα ο δήμαρχος της Άγκυρας Μανσούρ Γιαβάς, ο οποίος είναι επίσης υποψήφιος του CHP, κήρυξε τη νίκη του σύμφωνα με τα αρχικά αποτελέσματα, τα οποία δείχνουν ότι προηγείται του αντιπάλου του από το κυβερνών Κόμμα ΑΚ κατά σχεδόν 20%.

Οι κάλπες άνοιξαν στις ανατολικές επαρχίες στις 7:00 μ.μ και έκλεισαν στις 16:00, ενώ στις δυτικές επαρχίες η ψηφοφορία διήρκεσε από τις 8:00 το πρωί έως τις 17:00.

Ειδήσεις σήμερα:

Κασσελάκης: Είμαι έτοιμος να γίνω ο επόμενος πρωθυπουργός

Τέλος οι φορολογικές δηλώσεις για 1 εκατομμύριο πολίτες - Ποιους αφορά

Βασιλιάς Κάρολος: Η πρώτη δημόσια εμφάνισή του μετά τη διάγνωση με καρκίνο (εικόνες)