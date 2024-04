Οικονομία

POS: Υποχρεωτικά από την Πρωταπριλιά σε λαϊκές αγορές, περίπτερα και ταξί

Συνολικά σε 35 κλάδους της οικονομίας είναι υποχρεωτική η χρήση POS. Το πρόστιμο για όποιον επαγγελματία δεν θα διαθέτει POS.

Υποχρεωτική είναι από σήμερα Δευτέρα 1η Απριλίου η χρήση των POS, από χιλιάδες επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε 35 κλάδους, όπως στις λαϊκές και τις υπαίθριες αγορές, στα περίπτερα, στα ψιλικατζίδικα, στα καταστήματα επιδιόρθωσης υποδημάτων, στα ταξί, στα θέατρα και στα σινεμά, στους ασφαλιστικούς πράκτορες, στους μεσίτες, στις υπηρεσίες leasing καθώς και στα διαφημιστικά γραφεία.

Σε διαφορετική περίπτωση, όποιος επαγγελματίας δεν θα διαθέτει POS θα έρθει αντιμέτωπος με πρόστιμο 1.500 ευρώ. Επίσης, πρόστιμο 1.000 ευρώ θα πληρώσουν όσοι δεν δηλώσουν επαγγελματικό λογαριασμό.

Το ίδιο πρόστιμο προβλέπεται και για όσους οδηγηθούν σε απενεργοποίηση του επαγγελματικού λογαριασμού τους λόγω μη επιβεβαίωσής του. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης του επαγγελματικού λογαριασμού τότε επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ.

Σημειώνεται, ότι οι επαγγελματίες έχουν προθεσμία μέχρι τις 30 Ιουνίου για να εγκαταστήσουν το σύστημα άμεσων πληρωμών IRIS. Υπενθυμίζεται, ότι μέσω του συστήματος IRIS υπάρχει η δυνατότητα να γίνονται συναλλαγές έως 500 ευρώ χωρίς χρεώσεις για τους επαγγελματίες, με τις πληρωμές να εκτελούνται άμεσα, ακόμα και χωρίς τη χρήση τηλεφωνικού αριθμού.

