Φωτιά στα Πιέρια Όρη: Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, επιχειρούν από γης και αέρος, για δεύτερη μέρα, σε δύσβατη δασική περιοχή.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά που ξέσπασε, χθες το μεσημέρι, σε δασική έκταση, στην περιοχή Σαρακατσάνα, στα Πιέρια όρη.

Στο σημείο επιχειρούν, επίγεια, 59 πυροσβέστες, με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 15 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμει αεροσκάφος της πυροσβεστικής.

Η φωτιά εξελίσσεται σε δύσβατη περιοχή, ενώ άγνωστα παραμένουν τα αίτια που την προκάλεσαν.

