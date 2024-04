Life

Τηλεθέαση: Πρωτιές για “Πρωινό” και “Rouk Zouk” τον Μάρτιο

Για ακόμη έναν μήνα σημειώθηκαν πρωτιές για τα προγράμματα του ΑΝΤ1

Και τον Μάρτιο, «Το Πρωινό» του Γιώργου Λιάγκα ήταν η πρώτη επιλογή των τηλεθεατών για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία τους.

Η εκπομπή ήταν στην πρώτη θέση, στη ζώνη προβολής της, τόσο στο δυναμικό κοινό 18-54 με 14,8% και 2 μονάδες διαφορά από το δεύτερο κανάλι, όσο και στο γενικό σύνολο με 18,3% και 4 μονάδες μπροστά από τον ανταγωνισμό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εκπομπή κατέγραψε σε επιμέρους ανδρικό κοινό 22,2%, ενώ σε επιμέρους γυναικείο κοινό έφτασε το 20,7%.

Με ενδιαφέροντα θέματα, αποκλειστικά ρεπορτάζ και συναντήσεις με αγαπημένα πρόσωπα, το «Πρωινό» ήταν για άλλον έναν μήνα η πρωινή παρέα των τηλεθεατών.

Το «ROUK ZOUK» και τον Μάρτιο στην κορυφή της τηλεθέασης

Το «Rouk Zouk» έκοψε και τον Μάρτιο το νήμα της τηλεθέασης με δυνατή πρωτιά, υπερισχύοντας του ανταγωνισμού σε όλα τα ηλικιακά κοινά. Το αγαπημένο τηλεπαιχνίδι με τη Ζέτα Μακρυπούλια βρέθηκε στην κορυφή, στη ζώνη προβολής του, στο δυναμικό κοινό 18-54, με 17,2% αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό 7,1 μονάδες. Το «Rouk Zouk», όμως, ήταν πρώτο και στο γενικό σύνολο με 15,4%, και 1,6 μονάδες διαφορά από το 2ο κανάλι.

Κάθε μεσημέρι στις 15:00, τόσο οι άνδρες όσο και για οι γυναίκες ρουκζούκαραν ασταμάτητα, χαρίζοντας στο αγαπημένο τους παιχνίδι υψηλά ποσοστά και πρωτιές στον πίνακα τηλεθέασης. Αξίζει να σημειωθεί ότι το «Rouk Zouk» στις γυναίκες 18-24 άγγιξε το 23,9%, ενώ στους άνδρες ηλικίας 25-44 «χτύπησε» 23,1%.

Πρωτιά και για το «5Χ5» με τον Θάνο Κιούση τον Μάρτιο

Το «5x5» με τον Θάνο Κιούση κατέκτησε την πρωτιά στον πίνακα τηλεθέασης τον μήνα Μάρτιο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen, το αγαπημένο και τηλεπαιχνίδι του ΑΝΤ1, ήταν πρώτο στο σύνολο του κοινού με 16,4% στη ζώνη προβολής του και διαφορά 1,4 μονάδες από τον ανταγωνισμό. Άνδρες και γυναίκες έπαιξαν «5Χ5» με τον Θάνο Κιούση, με την τηλεθέαση να φτάνει το 24,4% σε επιμέρους ανδρικό κοινό και το 18,6%, σε επιμέρους γυναικείο κοινό. Το 5Χ5 και ο Θάνος Κιούσης έρχονται καθημερινά στις 17:30 στον ΑΝΤ1 με χιούμορ, φαντασία και ανεβασμένη διάθεση και υπόσχονται ακόμα περισσότερο παιχνίδι, εκπλήξεις και απίθανες στιγμές διασκέδασης!

Το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου στην πρώτη θέση

Το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου παρέμεινε στην κορυφή της τηλεθέασης και τον Μάρτιο. Το δημοφιλές τηλεπαιχνίδι γνώσεων ήταν πρώτο στη ζώνη προβολής του τόσο στο δυναμικό κοινό 18-54 με ποσοστό 15,9% και 2,7 μονάδες διαφορά από τον ανταγωνισμό, όσο και στο σύνολο κοινού με ποσοστό 18,9% και 5,2 μονάδες διαφορά από το δεύτερο κανάλι. Το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» παρακολούθησαν, κατά μέσο όρο, 1.331.333 τηλεθεατές στο σύνολο κοινού για τουλάχιστον 1΄.

Άνδρες και γυναίκες τέσταραν τις γνώσεις τους μαζί με τον Γρηγόρη και τους μοναδικούς παίκτες του, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι σε επιμέρους ανδρικό κοινό σκόραρε μέχρι και 20,6% και σε επιμέρους γυναικείο κοινό άγγιξε το 22,5%.

