Κοινωνία

Συναγερμός στη Νέα Ιωνία για ύποπτη τσάντα σε τράπεζα

Έληξε ο συναγερμός στη Νέα Ιωνία καθώς δεν βρέθηκε κάτι ύποπτο μέσα στην τσάντα κατά τον έλεγχο του ΤΕΕΜ.

Περιστατικό με τσάντα που βρέθηκε έξω από παράθυρο υποκαταστήματος τράπεζας στη Νέα Ιωνία στην οδό Σινιοσόγλου 6, ερευνούσε νωρίτερα η ΕΛ.ΑΣ. Ωστόσο δεν βρέθηκε κάτι ύποπτο κι έτσι σήμανε λήξη συναγερμού.

Νωρίτερα η σχετική ανακοίνωση ανέφερε ότι λόγω του συμβάντος διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Αλέκου Παναγούλη από τη συμβολή της με την οδό Μιλτιάδου στην περιοχή της Νέα Ιωνίας.

Στο σημείο είχαν σπεύσει δυνάμεις του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών.

