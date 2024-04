Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Δίκυκλο προσέκρουσε σε φορτηγό – Σε κρίσιμη κατάσταση ο οδηγός του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Υπό ποιες συνθήκες προκλήθηκε η σύγκρουση των δύο οχημάτων. Ποια η πορεία της υγείας του οδηγού.

-

(Εικόνα: αρχείου)

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 01.04 στη Δυτική Θεσσαλονίκη, με έναν σοβαρά τραυματία να μεταφέρεται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο.

Συγκεκριμένα, περίπου στις 17.30 και κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ένα φορτηγό συγκρούστηκε με δίκυκλο στο ύψος των ΕΛΠΕ έξω από τα Διαβατά, στο ρεύμα προς δυτικά.

Όπως μεταδίδει η ενημερωτική ιστοσελίδα της πόλης grtimes.gr , στο σημείο έσπευσε άμεσα το ΕΚΑΒ και παρέλαβε τον οδηγό του δίκυκλου, ο οποίος διακομίστηκε σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο, ενώ ελαφρά τραυματίστηκε και ο έτερος αναβάτης της μηχανής.

Έρευνα για τις συνθήκες του ατυχήματος διεξάγει η Διεύθυνση Τροχαίας Αστυνόμευσης Θεσσαλονίκης.

Ειδήσεις σήμερα:

Μαξίμου: Κουτνατζής και Βορίδης οι αντικαταστάτες Παπασταύρου και Μπρατάκου

Μεταμόσχευση - Ιωάννινα: Μητέρα χάρισε ζωή στην κόρη της

Βέροια: Φονική πτώση αυτοκινήτου σε στάση λεωφορείου (βίντεο)