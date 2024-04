Οικονομία

Ρεύμα - Απρίλιος: “Παγωμένο” το πράσινο τιμολόγιο

Ποιο είναι το ύψος των τιμολογίων που ανακοίνωσαν οι πάροχοι. Ποιοι έχουν το χαμηλότερο κόστος για τον καταναλωτή .Τι ισχύει με τις εκπτώσεις.

Στα ίδια επίπεδα με τον προηγούμενο μήνα παραμένουν τιμές, που ανακοίνωσαν οι πάροχοι ενέργειας, για το μήνα Απρίλιο.

Παράλληλα, αρκετοί πάροχοι διατήρησαν και αυτό το μήνα τις εκπτώσεις συνέπειας. Όπως αναφέρει το Euro2day.gr, με άλλα λόγια, αν οι καταναλωτές δεν φανούν συνεπείς στην έγκαιρη πληρωμή των τιμολογίων τους κινδυνεύουν με σημαντική επιβάρυνση. Την ίδια στιγμή, αρκετοί πάροχοι διατήρησαν αμετάβλητο το πάγιο. Για το μήνα Απρίλιο ο μέσος όρος των τιμολογίων κινείται περίπου στα 12 λεπτά.

Αναλυτικά:

Για τον Απρίλιο η ΔΕΗ θα έχει χρέωση ημέρας στα 10,861 λεπτά ανά κιλοβατώρα για μηνιαίες καταναλώσεις έως 500 κιλοβατώρες. Για τις παραπάνω από 500 κιλοβατώρες 11,881 λεπτά. Για πελάτες του νυχτερινού τιμολογίου η χρέωση για όλες τις κιλοβατώρες είναι 0,08226 λεπτά. Το πάγιο παραμένει στα 5 ευρώ ανα μήνα, ενώ η έκπτωση αυξάνεται σε σχέση με τον Μάρτιο από 10% σε 15%.

Το πάγιο παραμένει στα 5 ευρώ ανα μήνα, ενώ η έκπτωση αυξάνεται σε σχέση με τον Μάρτιο από 10% σε 15%. Το «πράσινο» τιμολόγιο της Protergia έχει χρέωση στα 11,624 λεπτά ανά κιλοβατώρα.

Η ΗΡΩΝ χρεώνει 11,55 λεπτά ανά κιλοβατώρα και με πάγιο 5 ευρώ.

Η Elpedison ανακοίνωσε το ειδικό πράσινο τιμολόγιο στα 11,005 λεπτά για τις πρώτες 100 κιλοβατώρες και οι υπόλοιπες με 11,705 λεπτά.

Το ειδικό πράσινο τιμολόγιο της nrg χρεώνει με 10,784 λεπτά την κιλοβατώρα, περιλαμβανομένης της έκπτωσης συνέπειας.

H "Φυσικό Αέριο" ανακοίνωσε πράσινο τιμολόγιο στα 10,604 λεπτά ανά κιλοβατώρα, με πάγιο 5 ευρώ.

Το πράσινο τιμολόγιο της ΖΕΝΙΘ είναι στα 11,438 λεπτά με πάγιο 5 ευρώ.

Η Voltera προσφέρει το ειδικό τιμολόγιο με 9,9 λεπτά και πάγιο 4,5 ευρώ.

Η Volton διαθέτει το πράσινο τιμολόγιο στα 10,540 λεπτά ανα κιλοβατώρα, με έκπτωση συνέπειας και με πάγιο 4,90 ευρώ.

Το πράσινο τιμολόγιο της ΕΛΙΝΟΙΛ έχει χρέωση 9,60 λεπτά, με πάγιο 5 ευρώ.

Η Solar Energy διαθέτει το τιμολόγιο της στα 10,559 λεπτά και πάγιο 5 ευρώ

Η WeEnergy με 13,00 λεπτά και πάγιο 5 ευρώ.

Η OTEestate με 14,8 λεπτά και πάγιο 5 ευρώ.