Χιλή: Κρατούμενη “κλέβει” το όπλο του αστυνομικού και πυροβολεί (βίντεο)

Η γυναίκα κατάφερε να ''αρπάξει'' το όπλο του αστυνομικού και άρχισε να πυροβολεί ενώ το περιστατικό καταγράφηκε σε ζωντανή μετάδοση.

Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν μια γυναίκα, η οποία κρατούνταν, έκλεψε ένα όπλο από έναν αστυνομικό και άνοιξε πυρ έξω από μια αγορά της Χιλής τη Δευτέρα.

Ένας αστυνομικός και ένας εικονολήπτης ήταν μεταξύ των τραυματιών. Ο εικονολήπτης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα, όπου νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση, σύμφωνα με την εθνική εφημερίδα La Nacion.

Το περιστατικό, το οποίο έλαβε χώρα στην αγορά Lo Valledor στο Σαντιάγο, καταγράφηκε σε ζωντανή μετάδοση.

Το βίντεο δείχνει τη γυναίκα να φυγαδεύεται από την αγορά συνοδευόμενη από αστυνομικούς, σύμφωνα με το BBC.

