Οπαδική βία – Θεσσαλονίκη: Νέα σύλληψη για τη συμπλοκή στη Βούλγαρη

Για το επεισόδιο ανάμεσα σε οπαδούς του Άρη και του ΠΑΟΚ, έχουν ήδη προφυλακιστεί 9 νεαροί.

Ένας ακόμη νεαρός συνελήφθη για εμπλοκή στο οπαδικό επεισόδιο ανάμεσα σε οπαδούς του Άρη και του ΠΑΟΚ, τον περασμένο Οκτώβριο, στην περιοχή της Βούλγαρη, στη Θεσσαλονίκη.

Πρόκειται για 27χρονο, σε βάρος του οποίου η ανακρίτρια Θεσσαλονίκης είχε εκδώσει ένταλμα σύλληψης για βαριά σωματική βλάβη και αδικήματα, συνδεόμενα με την αθλητική βία. Το επόμενο διάστημα θα κληθεί να απολογηθεί στην ανακρίτρια.

Ήδη για την υπόθεση απολογήθηκαν συνολικά 15 νεαροί, εννέα εκ των οποίων είχαν κριθεί προφυλακιστέοι, αλλά με βούλευμα του αρμόδιου Δικαστικού Συμβουλίου αφέθηκαν ελεύθεροι ένα μήνα αργότερα με περιοριστικούς όρους.

Σε όλους τους κατηγορούμενους επιβλήθηκε - μεταξύ άλλων - ο όρος της απαγόρευσης παρακολούθησης αγώνων των ομάδων τους.

