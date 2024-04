Life

Μανώλης Μαυρομμάτης: Βελτιωμένη η κατάσταση υγείας του δημοσιογράφου

Ο Μανώλης Μαυρομμάτης κέρδισε μια πρώτη μάχη , αλλά όχι τον πόλεμο και συνεχίζει να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς» με τους γιατρούς να του έχουν αφαιρέσει την τραχειοστομία.

Μια μικρή βελτίωση έχει παρουσιάσει η κατάσταση της υγείας του Μανώλη Μαυρομμάτη, ο οποίος νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς» μετά από φωτιά στο σπίτι του.

Συμπληρώνεται σχεδόν 1,5 μήνας από τη στιγμή που ο γνωστός αθλητικογράφος Μανώλης Μαυτομμάτης και η σύζυγός του Ειρήνη, διακομίστηκαν με εγκαύματα και σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα, από το φλεγόμενο σπίτι τους στο Κολωνάκι στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Αθήνας «Γ. Γεννηματάς».

Στην αρχή η μάχη έμοιαζε άνιση. Εισήχθησαν και οι δύο στη ΜΕΘ και υποστηρίχθηκαν αναπνευστικά, ενώ δύσκολη ήταν και η θεραπευτική αντιμετώπιση των εγκαυμάτων.



Το τελευταίο κρίσιμο διάστημα, σύμφωνα με πληροφορίες του iatropedia.gr, ο 82χρονος Μανώλης Μαυρομάτης είχε αρχίσει να έχει πλήρη επαφή με το περιβάλλον και επικοινωνούσε με τους γιατρούς μέσω σημειωμάτων. Όμως, είχε την τραχειοστομία, καθώς δεν μπορούσε να αυτονομηθεί αναπνευστικά.

Σήμερα και μετά την αφαίρεση του σωλήνα της τραχειοστομίας, ο αγαπημένος στο πανελλήνιο δημοσιογράφος, θα μπορεί να αναπνέει και να επικοινωνεί πλέον κανονικά.

Αυτή η σημαντική εξέλιξη κάνει τους γιατρούς να αισιοδοξούν. Ωστόσο, ο δρόμος της ανάρρωσης είναι ακόμη μακρύς και παραμένει στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Από την άλλη η σύζυγός του, έχει επίσης μια σχετική βελτίωση. Όμως, όταν την ξυπνούν κατά διαστήματα οι γιατροί διαπιστώνουν πως δεν επικοινωνεί μαζί τους το ίδιο άνετα.

Έχει, δηλαδή, όπως λένε οι πληροφορίες να διανύσει περισσότερο δρόμο από τον Δημήτρη Μαυρομάτη για την ανάρρωση.

Το αγαπημένο ζευγάρι δίνει μαζί τη μάχη, κυριολεκτικά σε διπλανά κρεβάτια στη ΜΕΘ, κι όλοι εύχονται να βγουν από αυτή τη δοκιμασία νικητές.

