Κόσμος

Κωνσταντινούπολη: Πολύνεκρη φωτιά μετά από έκρηξη σε κτήριο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η έκρηξη σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της ανακαίνισης νυχτερινού κέντρου, το οποίο ήταν κλειστό λόγω του Ραμαζανιού.

-

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε στον τελευταίο όροφο ενός 16ώροφου κτηρίου στο Σισλί της Κωνσταντινούπολης, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 8 άτομα και να τραυματιστούν 11.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε η Διοίκηση της Κωνσταντινούπολης, αναφέρεται ότι η φωτιά πιστεύεται ότι προκλήθηκε κατά τη διάρκεια ανακαίνισης.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, σημειώθηκε έκρηξη κοντά στη σκηνή κατά τη διάρκεια της ανακαίνισης νυχτερινού κέντρου, το οποίο ήταν κλειστό λόγω του Ραμαζανιού.

Μετά την έκρηξη ξέσπασε φωτιά στο νυχτερινό κέντρο. Καθώς η φωτιά «φούντωνε», το κλαμπ και το κτίριο γέμισαν καπνό. Εκείνη τη στιγμή, όσοι βρίσκονταν στο κλαμπ και στο κτίριο εγκλωβίστηκαν. Μετά την ειδοποίηση, πολλές πυροσβεστικές δυνάμεις, ασθενοφόρα και υγειονομικές ομάδες στάλθηκαν στο σημείο. Ενώ σύμφωνα με τα τουρκικά ΜΜΕ τουλάχιστον 8 άτομα έχασαν τη ζωή τους από την πυρκαγιά και 11 τραυματίστηκαν, οι 4 από αυτούς σοβαρά.

#SONDAKIKA

SISLI'DEKI YANGIN FACIASINDA OLU SAYISI 12'YE YUKSELDI



??Besiktas Gayrettepe’de 16 katl? binan?n gece kulubu olarak kullan?lan giris kat?nda yang?n c?kt?.



??Yang?nda 12 kisi hayat?n? kaybederken 7'si ag?r 11 kisi de yaraland?.



??Yaral?lar ambulanslarla cevredeki… pic.twitter.com/GztfcN8Bnw — EHA MEDYA (@eha_medya) April 2, 2024

Η ανακοίνωση της δημοτικής αρχής

«Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Διοίκησης της Κωνσταντινούπολης, 5 άτομα έχασαν τη ζωή τους και 11 άτομα τραυματίστηκαν στην πυρκαγιά που ξέσπασε στην οδό Y?ld?z Posta στη συνοικία Gayrettepe της περιοχής Besiktas, η οποία θεωρείται ότι προκλήθηκε από ανακαίνιση σύμφωνα με τους πρώτους προσδιορισμούς. Οι τραυματίες μεταφέρονται σε νοσοκομεία της περιοχής», αναφέρεται σε ανακοίνωση.

Ειδήσεις σήμερα:

Ιερώνυμος για πατέρα Αντώνιο: “Θα λάμψει η αλήθεια” - “Να πάτε να γλεντήσετε στον γάμο του Κασσελάκη” (βίντεο)

Φινλανδία: Πυροβολισμοί με τραυματίες σε δημοτικό σχολείο

TWA 840: Το τρομοκρατικό χτύπημα πάνω από το Άργος