“The 2night Show” - Χρήστος Μαλάκης: Ο “σκληρός” Νάτσης από τις “Ψυχοκόρες” μιλά για όλα

Τι είπε μεταξύ άλλων, για τον ρόλο του στην σειρά ''Ψυχοκόρες'' που υποδύεται ένα σκληρό άνδρα της επαρχίας.

Καλεσμένος στην εκπομπή, The 2Night Show του ΑΝΤ1 με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, βρέθηκε ο Χρήστος Μαλάκης και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στον ρόλο του στη σειρά, Ψυχοκόρες.

Ο ηθοποιός υποδύεται τον Ηλία Νάτση, έναν άντρα της επαρχίας που στόχος του είναι να γίνει πατέρας, να αποκτήσει γιο συγκεκριμένα, για να γίνει ο διάδοχος.

Ωστόσο, η γυναίκα του η Ευανθία δεν μπορεί να κάνει παιδιά, με αποτέλεσμα να έχουν στο σπίτι τους ως σύγκρια την Φρόσω!

«Οι Άγριες Μέλισσες μου έφεραν συνεργασίες. Είχα βασικό ρόλο και είχα την ευκαιρία να δείξω κάποια πράγματα και μάλλον εκτιμήθηκε αυτό. Αν και 22 χρόνια ηθοποιός μάλλον έπρεπε να κάνω τις Μέλισσες για να ανακαλύψουν ότι υπάρχω. Ήμουν αρνητικός με την τηλεόραση, είχα προκατάληψη. Είχα μια λάθος νοοτροπία. Αλλά είμαι άνθρωπος εξέλιξης και μου αρέσει να αναγνωρίζω τα λάθη μου και να προχωράω παρακάτω».



«Στις Ψυχοκόρες με φώναξε ο σκηνοθέτης και μου είπε “σε θέλω, τέλος”. Είχα κι άλλη μια πρόταση, αλλά διάλεξα αυτή. Διάβασα το σενάριο και έπαθα πλάκα. Είναι καλογραμμένο, ξεκάθαροι οι ρόλοι, ένα θέμα που δεν έχει ξαναπαιχτεί και είπα “εκεί είμαστε”. Η προ γιαγιά μου ήταν ψυχοκόρη για μικρό διάστημα. Μου το είχαν αναφέρει οι γονείς μου αλλά την άφησαν να φύγει. Δεν έμαθα πολλά πράγματα».

«Για να μη χάσεις την συγκέντρωσή σου πρέπει να πιστέψεις απόλυτα τον ρόλο σου, να τον υποστηρίξεις. Υπήρχαν πολλές δύσκολες σκηνές, με χαστούκια, βιασμό. Είχαμε μια ωραία σχέση με την Άννα Λουιζίδη και είναι φοβερή ηθοποιός. Έκανα πολλή πλάκα πριν από αυτές τις σκηνές! Το έκανα για να χαλαρώσουμε. Όταν είναι μια σκληρή σκηνή πριν γίνομαι ο απόλυτος καραγκιόζης. Και δημιουργείται ένα καλό κλίμα και ένα κλίμα εμπιστοσύνης. Θέλω να κάνω τους ανθρώπους safe με εμένα!

Όταν πέθανε η μητέρα μου δεν την έκλαψα, δεν μπορούσα. Την έκλαψα σε μια παράσταση που είχα μια σκηνή. Την έκλαιγα κάθε βράδυ! Καμιά φορά μπορεί να είναι λυτρωτικά, για μένα λειτουργεί έτσι. Όταν βγαίνω από το θέατρο φεύγω 50 κιλά πιο ελαφρύς!».



«Εκείνη την εποχή ήταν φυσιολογικό κι αυτό προσπαθήσαμε να δώσουμε μέσα από τις Ψυχοκόρες. Ο τρόπος που είναι ο Νάτσης και η Νάτσαινα, είναι αυτό, ότι ήταν φυσιολογικό! Αυτό ήταν το κλειδί για να αποδοθεί σωστά! Έπρεπε να δείξουμε ότι ήταν φυσιολογικό. Πώς είναι να τρως το φαγητό σου με τα μαχαιροπίρουνα; Έτσι, είναι να βιάζεις και μια κοπέλα να σου κάνει παιδί».

«Θα αλλάξει πολύ η κατάσταση στην οικογένεια του Νάτση», είπε ο Χρήστος Μαλάκης για την εξέλιξη της σειράς. Ωστόσο, όσοι έχουν δει τα επεισόδια από την πλατφόρμα γνωρίζουν ότι ο Νάτσης θα δολοφονηθεί και η Φρόσω θα είναι η κυρία του σπιτιού για κάμποσο διάστημα!

