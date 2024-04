Σεισμός στην Ταϊβάν: Ήταν ο ισχυρότερος των τελευταίων 25 ετών (εικόνες)

Αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών. Τεράστιες καταστροφές από τον ισχυρό σεισμό.

Ο αριθμός των νεκρών από τον σεισμό των 7,2 βαθμών που έπληξε το πρωί την Ταϊβάν ανήλθε σε 7, σύμφωνα με ανακοίνωση της κυβέρνησης.

Σε 711 ανήλθε ο αριθμός των ανθρώπων που τραυματίστηκαν από τον πολύ ισχυρό σεισμό που έπληξε το πρωί την Ταϊβάν, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που δόθηκε στη δημοσιότητα από τις αρχές της νήσου, οι οποίες διευκρίνισαν ότι 77 άνθρωποι έχουν εγκλωβιστεί στα συντρίμμια κτιρίων.

Ο υποθαλάσσιος σεισμός σημειώθηκε στις 07:58 (τοπική ώρα· 02:58 ώρα Ελλάδας) σε βάθος 15,5 χλμ., σε τοποθεσία κοντά στις ανατολικές ακτές της Ταϊβάν, σύμφωνα με τη μετεωρολογική και σεισμολογική υπηρεσία της νήσου.

HORRIFIC VIDEOS OF MASSIVE #earthquake (7.5 magnitude) WHICH HIT #Taiwan & #japan ARE CIRCULATING EVERYWHERE. #Tsunami MIGHT HIT THEM SOON. pic.twitter.com/uQ27YfQ96c