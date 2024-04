Οικονομία

ΠΟΜΙΔΑ: Ανεφάρμοστες οι νέες ρυθμίσεις για την πυροπροστασία και τον καθαρισμό οικοπέδων

Αναλυτικά η επιστολή της ΠΟΜΙΔΑ προς τα αρμόδια υπουργεία. Κάνει λόγο για «πλήρη αδυναμία των ιδιοκτητών ακινήτων της χώρας να ανταποκριθούν».

Την πλήρη αδυναμία των ιδιοκτητών ακινήτων της χώρας να ανταποκριθούν «μέσα σε ασφυκτικές προθεσμίες», στα νέα μέτρα για την πυροπροστασία και τον καθαρισμό οικοπέδων επισημαίνει η ΠΟΜΙΔΑ με επιστολή της προς την πολιτική ηγεσία των υπουργείων Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Κρίσης - Πολ. Προστασίας, «ενόσω δεν υπάρχει ούτε κάποια εκστρατεία ενημέρωσής τους, ούτε οι σχετικές εγκύκλιοι που να διευκρινίζουν επακριβώς τις υποχρεώσεις τους, ούτε ο προσδιορισμός των "ειδικών επιστημόνων" που θα συντάξουν τα σχετικά έγγραφα, ούτε οι σχετικές πλατφόρμες για την υποβολή των προβλεπομένων δηλώσεων».

Ως εκ τούτου, η ΠΟΜΙΔΑ ζητά «την επανεξέταση των ζητουμένων μέτρων και των προθεσμιών υλοποίησής τους, ενώ, υπό τις σημερινές συνθήκες, θεωρεί αδιανόητη την επιβολή οποιουδήποτε προστίμου ή ποινικών κυρώσεων σε βάρος των ιδιοκτητών».

Το πλήρες κείμενο της επιστολής έχει ως εξής:

Αξιότιμοι κοι Υπουργοί, κε Γενικέ Γραμματέα

Τα Υπουργεία σας έχουν νομοθετήσει για τον ίδιο σημαντικό σκοπό της αντιπυρικής προστασίας, ξεχωριστά μέτρα το καθένα, που προβλέπουν υποχρεώσεις σε βάρος εκατομμυρίων ιδιοκτητών ακινήτων, οι οποίες όμως πρέπει να υλοποιηθούν εντός αιφνιδιαστικών και ασφυκτικών προθεσμιών όπως τη σύνταξη μελετών, τη λήψη μέτρων, την υλοποίηση έργων και την υποβολή δηλώσεων σε πλατφόρμες οι οποίες δεν υφίστανται ακόμη! Τα μέτρα αυτά υποβάλλουν τους πολίτες σε μια νέα ατελείωτη ετήσια γραφειοκρατία και σε διοικητικές ενέργειες και δαπάνες που είναι πασιφανές ότι είναι πέραν κάθε πραγματικής και χρονικής δυνατότητάς τους για συμμόρφωση, με τεράστια επαπειλούμενα πρόστιμα και ποινικές κυρώσεις και με πραγματικό στόχο τη μετάθεση στους πολίτες, των ευθυνών από ο,τιδήποτε ήθελε προκύψει.

Γι΄αυτό με την παρούσα μας σας ζητούμε: Να επανεξεταστούν άμεσα τα εξωπραγματικά και δαπανηρά προβλεπόμενα μέτρα και να παραμείνουν μόνον τα πραγματικά απαραίτητα και οικονομικά βιώσιμα για την υλοποίηση της πυροπροστασίας και να δοθεί στους πολίτες ο αναγκαίος χρόνος υλοποίησής τους.

Ιδιαίτερα να εξαλειφθεί από τις προδιαγραφές πυροπροστασίας κάθε αναφορά σε αναγκαστικές περιτοιχίσεις όλων των ακινήτων με υψηλές μάντρες από συμπαγές υλικό (προφανώς μπετόν αρμέ), η νόμιμη ανέγερση των οποίων θα προσκρούσει, εκτός από το τεράστιο κόστος και τη γραφειοκρατία έκδοσης των σχετικών οικοδομικών αδειών, και σε ήδη ισχύουσες απαγορεύσεις ανέγερσής τους, και θα κακοποιήσει την εικόνα της υπαίθρου της χώρας μας, χωρίς να προσφέρει ο,τιδήποτε ουσιαστικό στην πυροπροστασία.

Να μην επιβληθεί εκ μέρους σας και εκ μέρους των λοιπών αρμοδίων αρχών, οποιοδήποτε πρόστιμο, ή άλλη ποινική συνέπεια, αν δεν προηγηθεί εκτεταμένη εθνική εκστρατεία ενημέρωσης των ιδιοκτητών ακινήτων για την νέα αυτή και ιδιαίτερα δαπανηρή υποχρέωση, αν δεν προσδιοριστούν και ενημερωθούν οι «ειδικοί επιστήμονες» που θα συντάσσουν τις σχετικές εκθέσεις και ιδίως αν δεν τεθούν σε λειτουργία οι προβλεπόμενες ηλεκτρονικές πλατφόρμες υλοποίησης των σχετικών μέτρων, ώστε να μην υπάρξει κανενός είδους αχρείαστος συνωστισμός στους Δήμους της χώρας μας, και αντίστοιχη αδυναμία των υπηρεσιών των Δήμων να ανταποκριθούν, με αποτέλεσμα την ουσιαστική ακύρωση της όλης προσπάθειας.

Να προβλεφθεί ρητά η δυνατότητα υποβολής των υπευθύνων δηλώσεων πυροπροστασίας από τους διαχειριστές των πολυκατοικιών και κτιρίων, αλλά και κάθε είδους συγκυρίων, για λογαριασμό και των λοιπών συνιδιοκτητών τους, και όχι να υποχρεούνται όλοι οι συνιδιοκτήτες σε κατάθεση πολλαπλών ξεχωριστών δηλώσεων για το περιουσιακό μερίδιο του καθενός στο ίδιο ακίνητο, που μόνον γραφειοκρατική ασφυξία και σύγχυση θα επιφέρουν στις διοικητικές υπηρεσίες που θα ασχοληθούν με το θέμα.

