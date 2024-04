Life

“The 2Night show”: Παρουσίες – έκπληξη στην εκπομπή της Τετάρτης (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι αποψινοί καλεσμένοι του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο "The 2Night Show" της Τετάρτης.

-

Απόψε, Τετάρτη 3 Απριλίου, στις 23:45 ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο πλατό του «The 2Night Show» τη Νανά Βενέτη, την «εκρηκτική» ηθοποιό της δεκαετίας του ’80, που τα παράτησε όλα για να γίνει επιτυχημένη επιχειρηματίας. Η Νανά Βενέτη διηγείται τη μυθιστορηματική ζωή της, που ήταν γεμάτη ανατροπές. Πώς πήρε τον πρώτο της ρόλο στο θέατρο Χατζηχρήστου; Τι ρόλο έπαιξαν οι συντηρητικοί γονείς της στην καριέρα της; Γιατί δεν έκανε ποτέ γυμνό; Τι λέει για τις ταινίες σε βιντεοκασέτες; Γιατί κρατούσε αποστάσεις από τους άντρες του χώρου της; Γιατί οι άντρες δεν την έπαιρναν στα σοβαρά και γιατί την ήθελαν σαν «τρόπαιο»; Τι την έκανε να σταματήσει την καλλιτεχνική της πορεία το 1995 και να εξαφανιστεί; Στη συνέχεια, μιλάει για μια συγκυρία που την έβαλε στον επιχειρηματικό τομέα και εξηγεί πώς κατάφερε να πουλήσει 36 γερανοφόρα οχήματα στην Ελληνική Αστυνομία. Η Νανά Βενέτη μιλάει για τον Άγγλο σύζυγό της και τη ζωή της σε Αθήνα και Λονδίνο, για τον 16 χρόνο γιο της, που την συνόδεψε στο στούντιο της εκπομπής και για τα διάσημα πρόσωπα, που σημάδεψαν τη ζωή της. Τέλος, ο Γρηγόρης κρατάει στα χέρια του το συλλεκτικό CD με την προσωπική αφιέρωση που έκανε στη Νανά Βενέτη ο Michael Jackson.

Στην αποψινή παρέα του «The 2Night Show» καλεσμένη του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο πλατό του «The 2Night Show» είναι και η κλινική ψυχολόγος και ψυχοθεραπεύτρια, Άννα Κανδαράκη. Με αφορμή το βιβλίο της «Τα χρώματα που εσείς μου μάθατε» μιλάει για την κατάθλιψη και τα «καμπανάκια» της, για το πώς η ψυχοθεραπεία μπορεί να κάνει τα εμπόδια εφόδια, αλλά και για τον ρόλο που παίζει η παιδική μας ηλικία στην ψυχολογία μας. Γιατί δεν πρέπει να βλέπουμε τους ανθρώπους ως αριθμούς; Ποια είναι η «δύσκολη μαμά»; Πού πρέπει να βασίζονται οι σχέσεις; Γιατί οι γυναίκες δεν έχουν μάθει να είναι πρωταγωνίστριες στη ζωή τους; Γιατί αδικούμε τους άντρες; Τέλος, η Άννα Κανδαράκη δηλώνει πως η ευτυχία είναι καθημερινή επιλογή και πρέπει να την επιδιώκουμε.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου καλωσορίζει στο «The 2Night Show» και τον Αργύρη Γκαγκάνη. Ο αγαπημένος ηθοποιός μιλάει για τον ρόλο του στην επιτυχημένη σειρά του ΑΝΤ1 «Η Μάγισσα», εξηγεί γιατί αγχώθηκε όταν τον διάβασε και γιατί του έχει μείνει το στίγμα του «εκτελεστή» του Τζανέτου. Γιατί πήγε να ζήσει μόνιμα στο Λονδίνο; Σε ποιες ταινίες έχει παίξει στο εξωτερικό; Τι λέει για τη συνεργασία του με τον Βασίλη Μπισμπίκη στην ταινία του Γιάννη Οικονομίδη «Σπασμένη Φλέβα»; Τέλος, αποκαλύπτει ποια οικογενειακή σχέση τον συνδέει με τον Γρηγόρη και μαζί μάς ταξιδεύουν στα παιδικά τους χρόνια στη Θεσσαλονίκη.

Για 8η χρονιά, όλοι οι νυχτερινοί δρόμοι οδηγούν στο «The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

«The 2Night Show»: Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 24:00 και κάθε Τετάρτη στις 23:45 στον ΑΝΤ1.

Δείτε το trailer:

#The2NightShow

Συντελεστές:

Head of Production: Αντώνης Μάτσος

Σκηνοθέτης: Σπύρος Λέπουρας

Αρχισυντάκτρια: Νάνσυ Αντωνίου

Παραγωγή: Μαίρη Μουστάκη

Υπεύθυνος Καλεσμένων: Μανώλης Σκοπελίτης

Ειδήσεις σήμερα:

Άμφισσα - Φωτιά σε ΕΠΑΛ: “Στο κτίριο αντί για ασφάλεια στον ηλεκτρολογικό πίνακα υπάρχει σύρμα του ενός λεπτού” (βίντεο)

Καλιφόρνια: Θύμα απαγωγής ζητά βοήθεια από αστυνομικούς και την πυροβολούν (βίντεο)

Μεσσήνη: Νύχτα τρόμου για εργαζόμενη σε περίπτερο