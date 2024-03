Κόσμος

Daily Mail - British Airways: Αεροπλάνο από Αθήνα πέρασε ξυστά από drone με ταχύτητα 400 χλμ/ώρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει η βρετανική εφημερίδα για το περιστατικό. Που και πότε βρισκόταν το αεροσκάφος γεμάτο επιβάτες, όταν πέρασε "δίπλα" από drone.

-

Μια παρολίγον τραγωδία με πτήση της British Airways από Αθήνα για Λονδίνο με το αεροπλάνο να πετάει σχεδόν ξυστά από drone, το οποίο βρέθηκε σε υψόμετρο 9.600 ποδών αποκαλύπτει δημοσίευμα της Daily Mail.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το περιστατικό συνέβη στις 4:30 το απόγευμα της 3ης Ιανουαρίου τη στιγμή που το Airbus A321 στο οποίο επέβαιναν 180 επιβάτες περίμενε στην ουρά για να μπει στην τελική ευθεία της προσγείωσης στο αεροδρόμιο του Χίθροου.

Κατά το δημοσίευμα που επικαλείται αναφορά του UK Airprox Board, το drone βρέθηκε σε απόσταση μόλις 1,5 μέτρου από το φτερό του αεροπλάνου και 9 μέτρων από το τζάμι του πιλοτηρίου.

Σημειώνεται ότι στο λογισμικό των drone υπάρχει κόφτης για να μην μπορούν να ανέβουν πάνω από τα 400 πόδια αλλά εκτιμάται ότι ο χρήστης του, που παραμένει άγνωστος, είχε παρακάμψει τον περιορισμό αυτό με προσθήκη από το διαδίκτυο και επιπλέον μπαταρίες. Οι αρχές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο ο χειριστής του drone να ήθελε να πετάξει το drone σε τέτοια ύψη, 24 φορές πάνω από το επιτρεπτό όριο, προκειμένου να καταγράψει εικόνες από αεροπλάνα.

Σύμφωνα με την αναφορά το περιστατικό θεωρείται Category A, κατηγορία που περιλαμβάνει περιστατικά υψηλού κινδύνου για σύγκρουση. Στο κείμενο της αναφοράς περιγράφεται ότι ο πιλότος «αντιλήφθηκε ένα αντικείμενο δεξιά της μύτης του αεροπλάνου. Ήταν μικρό αλλά είχε το σχήμα του drone. Το αντικείμενο αυτό ήταν πάνω από το δεξί φτερό του αεροπλάνου. Οι λεπτομέρειες μεταφέρθηκαν άμεσα στον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου του Χίθροου με τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας να ενημερώνουν τον πιλότο του αεροπλάνου πίσω από αυτό της British Airways».

Ο πιλότος, κατά την ίδια αναφορά, εκτίμησε ως «υψηλό» τον κίνδυνο σύγκρουσης σημειώνοντας ότι το αντικείμενο ήταν «εξαιρετικά κοντά» στη δεξιά πλευρά του αεροσκάφους.

«Το Συμβούλιο κρίνει ότι η συνολική περιγραφή του συμβάντος από τον πιλότο απεικονίζει μια κατάσταση όπου οι προληπτικές κινήσεις διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στο συμβάν και/ή υπήρχε συγκεκριμένος κίνδυνος σύγκρουσης» καταλήγει η αναφορά.

Από την πλευρά της η British Airways εκπρόσωπός της δήλωσε ότι «λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη τέτοια περιστατικά και οι πιλότοι μας τα αναφέρουν ώστε οι αρχές να μπορούν να διεξάγουν έρευνα και να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα».

Ειδήσεις σήμερα:

Κούγιας για Τέμπη: Έχω δει τον ανακριτή να κλαίει για τα θύματα - Δέκα χρόνια θα κρατήσει η δίκη

Στροφάδες: Σεισμός αισθητός μέχρι την Αττική

Πρόταση δυσπιστίας: Η καταψήφιση και τα νέα “πυρά” προς το Μαξίμου