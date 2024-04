Life

“5Χ5 Σπέσιαλ” με λαμπερούς καλεσμένους και απολαυστικές ατάκες (εικόνες)

Η Χριστίνα Παππά και ο Τρύφωνας Σαμαράς, χαρίζουν απολαυστικές στιγμές στο “5Χ5 Σπέσιαλ” με τον Θάνο Κιούση.

Ο Θάνος Κιούσης την Κυριακή 7 Απριλίου φοράει τα «βραδινά» του και μας υποδέχεται με σπέσιαλ διάθεση σε ένα ακόμα νυχτερινό, εκθαμβωτικό και άκρως διασκεδαστικό «5X5» ΣΠΕΣΙΑΛ, που υπόσχεται να κάνει το βράδυ της Κυριακής μας πιο παιχνιδιάρικο με σπέσιαλ νέους γύρους!

Το πλατό του «5X5» ΣΠΕΣΙΑΛ γεμίζει με γέλια και απολαυστικές ατάκες από αγαπημένους και λαμπερούς καλεσμένους, που παίζουν για φιλανθρωπικό σκοπό, στηρίζοντας το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «Δεσμός» και συγκεκριμένα το πρόγραμμα «Δεσμός για τα σχολεία», που φέτος επικεντρώνει τις δράσεις του στην πλημμυροπαθή Θεσσαλία και στα σχολεία της περιοχής.

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 21:00

Ο Θάνος Κιούσης μάς καλωσορίζει σε ένα μοναδικό βραδινό «5X5» ΣΠΕΣΙΑΛ με καλεσμένους τη Χριστίνα Παππά και τον Τρύφωνα Σαμαρά, οι οποίοι έρχονται έτοιμοι να τα δώσουν όλα για την ομάδα τους, αλλά και για καλό σκοπό!

Το επεισόδιο ξεκινά με έναν μικρό «τσακωμό» ανάμεσα στους αρχηγούς για το ποιος έχει την πιο δυνατή ομάδα, καθώς οι δύο «αντίπαλοι» παίκτες έχουν έρθει με άγριες διαθέσεις για να κερδίσουν και κάνουν το δικό τους μοναδικό σπέσιαλ παιχνίδι!

Ρωτήσαμε 100 ανθρώπους και ψάχνουμε τις δημοφιλέστερες απαντήσεις στην ερώτηση: «Πείτε μας ποιο μέρος του σώματός σας είναι μεγαλύτερο σήμερα από όταν ήσασταν 18 ετών;»

Στο Τσακ Μπαμ τα μπάζερ παίρνουν φωτιά και η ένταση χτυπάει κόκκινο! Η Χριστίνα κάνει ένσταση και ζητάει τον «Προέδρο» γιατί ο Τρύφωνας ψαρεύει απαντήσεις… Οι ερωτήσεις που γίνονται τους καλεσμένους είναι πραγματικά «δύσκολες» και οι απαντήσεις τρελά διασκεδαστικές. Σούσι ή πιτόγυρο; Μύκονος ή Μαλδίβες; Μαύρα ή άσπρα εσώρουχα; Σε πόσα μαθήματα έμεινε ο Τρύφωνας στο σχολείο;

Όλοι οι παίκτες απαντούν στις ερωτήσεις του αγαπημένου τηλεπαιχνιδιού με χιούμορ, φαντασία και ανεβασμένη διάθεση. Και επειδή, όπως συμβαίνει πάντα, από το «5Χ5» ΣΠΕΣΙΑΛ κανείς δεν φεύγει χαμένος σίγουρα αυτά τα σπέσιαλ επεισόδια θα είναι για όλους, ένα μεγάλο δώρο!

«5Χ5» ΣΠΕΣΙΑΛ με τον Θάνο Κιούση: Κυριακή 7 Απριλίου στις 21:00 στον ΑΝΤ1

Δείτε το trailer:

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Head of Production: ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΤΣΟΣ

Project Manager: ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΕΓΓΛΙΔΗΣ

Content Director: ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΙΤΣΙΚΑΣ

Αρχισυντάκτρια: ΕΛΛΗ ΠΑΣΣΑ

Σκηνοθέτης: ΚΩΣΤΑΣ ΥΦΑΝΤΗΣ

Βοηθός Σκηνοθέτης: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΛΙΟΡΑΣ

Οργάνωση Παραγωγής: ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΤΣΑΚΩΝΑΣ

Διεύθυνση Παραγωγής: ΑΛΕΞΗΣ ΚΩΣΤΗΣ