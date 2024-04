Υγεία - Περιβάλλον

Αλεξανδρούπολη: Αεροδιακομιδή βρέφους στην Αθήνα

Το περιστατικό αφορούσε ένα μωρό 40 ημερών το οποίο αντιμετώπιζε καρδιολογικά προβλήματα.

Έκτακτη αεροδιακομιδή βρέφους πραγματοποιηθήκε τα ξημερώματα της Τετάρτης 3 Απριλίου από την Αλεξανδρούπολη στην Αθήνα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ το περιστατικό αφορούσε ένα νεογνό 40 ημερών το οποίο αντιμετώπιζε καρδιολογικά προβλήματα και κρίθηκε απαραίτητο να εισαχθεί σε εξειδικευμένο νοσοκομείο.

Έτσι μέσα σε 20 λεπτά ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός στον αερολιμένα της πόλης και τα μεσάνυχτα έγινε η αναχώρηση με στρατιωτικό αεροσκάφος, συνοδεία ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Στις 2 τα ξημερώματα ολοκληρώθηκε η αεροδιακομιδή.

Το βρέφος νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Παίδων «Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού».

