ΗΠΑ: Μωρό πέθανε από ασιτία - Η μητέρα το άφησε στο σπίτι και πήγε…. διακοπές! (βίντεο)

Σε ποιο σημείο του σπιτιού εντοπίστηκε νεκρό το άτυχο μωρό, που άφησε για 10 ημέρες μόνο στο σπίτι η 32χρονη μητέρα του. Ποια ποινή της επιβλήθηκε από το δικαστήριο.

-

Σε ποινή ισόβιας κάθειρξης χωρίς δυνατότητα αναστολής καταδικάστηκε μητέρα από το Οχάιο, της οποίας η 16 μηνών κόρη πέθανε, αφού έμεινε μόνη της στο σπίτι για 10 ημέρες, ενώ εκείνη πήγε διακοπές!

Η 32χρονη Κρίστελ Καντελάριο είχε ομολογήσει την ενοχή της τον περασμένο μήνα για φόνο κατά συναυτουργία και έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο στο πλαίσιο συμφωνίας με τους εισαγγελείς, αναφέρει το Associated Press.

Οι εισαγγελείς απέρριψαν δύο κατηγορίες για φόνο και μια κατηγορία για κακουργηματική επίθεση. Η Καντελάριο άφησε την κόρη της, Τζέιλιν, στο σπίτι τους στο Κλίβελαντ όταν πήγε διακοπές στο Ντιτρόιτ και το Πουέρτο Ρίκο τον Ιούνιο του 2023.

Όταν επέστρεψε 10 ημέρες αργότερα, διαπίστωσε ότι το κορίτσι δεν ανέπνεε στο «πάρκο» που το είχε αφήσει και κάλεσε τις πρώτες βοήθειες.

Οι διασώστες βρήκαν το παιδί νεκρό και διαπίστωσαν ότι το παιδί ήταν εξαιρετικά αφυδατωμένο. Η νεκροψία έδειξε ότι το παιδί πέθανε από ασιτία και αφυδάτωση.

