Τραμπ: Οι μετανάστες δεν είναι άνθρωποι, είναι ζώα...

Συνεχίζει την προκλητική ρητορική του ο Ντόναλντ Τραμπ, που... προηγείται του Μπαίντεν σε 6 κρίσιμες πολιτείες σύμφωνα με δημοσκόπηση.

Ο πρώην πρόεδρος και υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων Ντόναλντ Τραμπ, ξαναγύρισε στη δήλωση που είχε κάνει πριν πέντε χρόνια ότι «οι μετανάστες είναι ζώα και όχι άνθρωποι».

«Οι Δημοκρατικοί μας λένε: “Παρακαλώ μην τους αποκαλείτε ζώα, είναι άνθρωποι”. Τους λέω: Όχι, δεν είναι άνθρωποι, δεν είναι άνθρωποι, είναι ζώα», υποστήριξε ο Τραμπ, εξαπολύοντας επίθεση στη μεταναστευτική πολιτική του Τζο Μπάιντεν, κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο Μίσιγκαν.

«Ο Τζο Μπάιντεν έφερε τις σφαγές, το χάος και τους εγκληματίες από όλο τον κόσμο και τους πέταξε ακριβώς στις αυλές μας», είπε ο Τραμπ.

Ο Τραμπ προηγείται του Μπάιντεν σε έξι κρίσιμες Πολιτείες

Ο Ρεπουμπλικάνος Ντόναλντ Τραμπ προηγείται του Τζο Μπάιντεν σε έξι κρίσιμες Πολιτείες, ενόψει των προεδρικών εκλογών του Νοεμβρίου, σύμφωνα με μια δημοσκόπηση της εφημερίδας Wall Street Journal που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα και επικαλείται ως λόγο τις ανησυχίες για την οικονομία και την κατάσταση της υγείας του Δημοκρατικού προέδρου.

Ο Τραμπ προηγείται με 2 έως 8 ποσοστιαίες μονάδες στην Πενσιλβάνια, το Μίσιγκαν, την Αριζόνα, την Τζόρτζια, τη Νεβάδα και τη Βόρεια Καρολίνα, στο ερώτημα ποιον θα επέλεγαν οι ψηφοφόροι, συμπεριλαμβανομένων και των τρίτων, ανεξάρτητων υποψηφίων. Το αποτέλεσμα είναι παρόμοιο και σε μια «μονομαχία» μεταξύ των δύο κορυφαίων.

Στο Γουισκόνσιν, την έβδομη Πολιτεία όπου το αποτέλεσμα θεωρείται επίσης αμφίρροπο, ο Μπάιντεν προηγείται με 3 μονάδες του Τραμπ μεταξύ όλων των υποψηφίων. Στη μεταξύ τους μονομαχία φαίνεται να συγκεντρώνουν το ίδιο ποσοστό.

Το προεκλογικό επιτελείο του Μπάιντεν αγωνίζεται να κατευνάσει τις ανησυχίες των ψηφοφόρων για την αμερικανική οικονομία, παρά τη δημιουργία θέσεων εργασίας, τις υγιείς δαπάνες και την καλύτερη του αναμενομένου ανάπτυξη του ΑΕΠ. Το θέμα αυτό προβληματίζει τους οικονομολόγους και τους Δημοκρατικούς πολιτικούς αναλυτές.

Στη δημοσκόπηση της WSJ, οι αρνητικές απόψεις για την απόδοση του Μπάιντεν στα καθήκοντά του ξεπερνούν κατά τουλάχιστον 16 μονάδες τις θετικές. Σε τέσσερις από τις αμφίρροπες Πολιτείες η διαφορά ξεπερνά τις 20 μονάδες. Αρνητική άποψη για την απόδοση του Τραμπ όταν ήταν στην προεδρία εξέφρασαν μόνο οι ψηφοφόροι μιας Πολιτείας, της Αριζόνας.

Επίσης, το 48% των ψηφοφόρων έκριναν ότι ο Τραμπ είναι σε καλύτερη σωματική και διανοητική κατάσταση για να αναλάβει την προεδρία, ενώ το ποσοστό του Μπάιντεν στο ίδιο ερώτημα είναι μόνο 28%.

Η δημοσκόπηση διενεργήθηκε σε δείγμα 4.200 ψηφοφόρων (600 σε κάθε Πολιτεία) το διάστημα μεταξύ 17-24 Μαρτίου. Το περιθώριο στατιστικού λάθους ανέρχεται στο συν/πλην 1,5% για το σύνολο του δείγματος και στο συν/πλην 4% για τα αποτελέσματα κάθε Πολιτείας ξεχωριστά.

