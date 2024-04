Παράξενα

Μαγνησία: Γιαγιά παγίδεψε σπείρα απατεώνων

Οι τρεις αετονύχηδες, βρέθηκαν με χειροπέδες στα χέρια, όταν πήγαν να παραλάβουν σακούλα με λεφτά, που όμως ήταν γεμάτη με χαρτιά…

Με το μπαστούνι της στα χέρια έφυγε χθες από το Αυτόφωρο μια ηλικιωμένη γυναίκα , που παγίδεψε σπείρα απατεώνων, οι οποίοι προσποιήθηκαν τους αστυνομικούς και της ζητούσαν χρήματα… για να σώσουν το παιδί της που δήθεν προκάλεσε τροχαίο και σκότωσε άνθρωπο. Λίγα λεπτά νωρίτερα οδηγούνταν στο κρατητήριο τρεις Ρομά που προσπάθησαν να την εξαπατήσουν.

Με γλαφυρό τρόπο η 79χρονη παρουσίασε στον εισαγγελέα και στην αστυνομία όσα συνέβησαν με σκοπό να της αποσπάσουν 70.000 ευρώ και όταν τους είδε με τους χειροπέδες, τους είπε … «δεν ντρέπεστε; Ντροπή σας». Οι τρεις συλληφθέντες που χθες οδηγήθηκαν στο Αυτόφωρο και ζήτησαν προθεσμία να απολογηθούν αύριο Παρασκευή, όχι μόνο δεν ζήτησαν συγγνώμη από την ηλικιωμένη, όπως τους συνέστησε ένας αστυνομικός, αλλά της απάντησαν πως «θα τους κρίνει ο θεός».

Η 79χρονη, όταν την κάλεσαν στο τηλέφωνο για να της ζητήσουν τα χρήματα, προσποιήθηκε ότι συμφώνησε να πληρώσει τα 70.000 ευρώ, και μόλις κλείστηκε η συμφωνία κάλεσε την αστυνομία. Η σύλληψη έγινε κάτω από το σπίτι της και οι δράστες, τρείς άνδρες Ρομά, ηλικίας 21, 23 και 50 ετών δεν πρόλαβαν να πάρουν μια σακούλα γεμάτη … χαρτιά.

Στην κατοχή των δραστών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τέσσερα κινητά τηλέφωνα, ενώ επιπλέον κατασχέθηκε το όχημα στο οποίο επέβαιναν και μετέβησαν στο σπίτι της ηλικιωμένης, ως μέσο διευκόλυνσης της παράνομης δράσης τους.

Την προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Αλμυρού. Προτεραιότητα είναι να ελεγχθεί αν οι συλληφθέντες εμπλέκονται και σε άλλες υποθέσεις απάτης.

Πηγή: gegonota.news

