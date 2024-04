Πολιτική

Ενδοοικογενειακή βία - Χρυσοχοΐδης: Τηλεδιάσκεψη το πρωί με 2500 αξιωματικούς της ΕΛΑΣ.

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναμένεται να γίνει σχετικά με το πρωτόκολλο για την αντιμετώπιση των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας.

-

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, πρόκειται να έχει το πρωί της Παρασκευής (5/4), σύμφωνα με πληροφορίες, τηλεδιάσκεψη με περισσότερους από 2.500 αστυνομικούς για το θέμα της ενδοοικογενειακής βίας.

Μετά τη δολοφονία της 28χρονης από τον 39χρονο πρώην σύντροφό της, έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων, αναμένεται να υπάρξει ένα νέο, ακόμη πιο αυστηρό, πρωτόκολλο για την αντιμετώπιση των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας, ενώ αύριο πρόκειται να δοθούν εκ νέου οι σχετικές οδηγίες σε αστυνομικούς, από όλες τις διευθύνσεις της ΕΛΑΣ.

Σημειώνεται ότι, όπως δήλωσε πριν από δύο ημέρες ο κ. Χρυσοχοΐδης, πάνω από 17.000 αστυνομικοί έχουν εκπαιδευτεί στην ενδοοικογενειακή βία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: Ηλιοφάνεια και υψηλές θερμοκρασίες την Παρασκευή

Λεωφόρος Συγγρού: Τροχαίο δυστύχημα με μηχανή

Charleston Open: Η Σάκκαρη πέρασε… αέρα στις “8”