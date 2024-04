Κόσμος

Τουρκία: Αποχωρεί από την συνθήκη για τις Συμβατικές Ένοπλες Δυνάμεις στην Ευρώπη

Ποιος ο στόχος της συνθήκης για τις Συμβατικές Ένοπλες Δυνάμεις στην Ευρώπη από την οποία έχουν αποχωρήσει η Ρωσία και η Τουρκία.

Την αποχώρησή της από τη Συνθήκη για τις Συμβατικές Ένοπλες Δυνάμεις στην Ευρώπη (CFE) αποφάσισε επισήμως η Τουρκία έπειτα από την αποχώρηση της Ρωσίας το 2023 αλλά και την αναστολή των υποχρεώσεών τους στην συνθήκη αυτή από ΗΠΑ και ΝΑΤΟ, όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

Η Τουρκία δημοσίευσε μάλιστα την απόφασή της στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Ωστόσο η απόφαση θα τεθεί σε ισχύ από τις 8 Απριλίου, σηματοδοτώντας μια σημαντική αλλαγή στη στρατιωτική διπλωματία της περιοχής.

Η CFE, η οποία υπογράφηκε το 1990 στο Παρίσι, από το ΝΑΤΟ και τη Σοβιετική Ένωση έχει ως στόχο τη διασφάλιση της στρατιωτικής ισορροπίας στην Ευρώπη μέσω της επιβολής περιορισμών στις μετακινήσεις και τον εξοπλισμό των ενόπλων δυνάμεων. Ωστόσο, αφού η Ρωσία ανακοίνωσε επίσημα την αποχώρησή της από το CFE τον Νοέμβριο του 2023, οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ ανακοίνωσαν ότι ανέστειλαν τις υποχρεώσεις τους.

