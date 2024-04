Κόσμος

Λαμπεντούζα – Μεταναστευτικό: Εκατοντάδες αφίξεις μέσα σε λίγες ώρες

Στο μικρό αυτό νησί νότια της Σικελίας έφτασαν συνολικά 22 πλεούμενα, μέσα σε ένα 24ωρο.

670 μετανάστες και πρόσφυγες, αφίχθησαν στην Λαμπεντούζα τις τελευταίες ημέρες, εκ των οποίων οι 333 την νύχτα της Πέμπτης.

Στο μικρό αυτό νησί νότια της Σικελίας έφτασαν συνολικά 22 πλεούμενα. Σε όλες τις περιπτώσεις, παρασχέθηκε βοήθεια από την ιταλική ακτοφυλακή.

Ο διάπλους της Μεσογείου ξεκίνησε από τις ακτές της Λιβύης και της Τυνησίας και οι αφιχθέντες προέρχονται κυρίως από την Νιγηρία, την Σενεγάλη, την Γκάμπια, την Αίγυπτο και το Πακιστάν.

Σε καθένα από τα πλεούμενα που έφθασαν χθες και σήμερα στην Λαμπεντούζα επέβαιναν από 33 μέχρι και 57 άνθρωποι.

