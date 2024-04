Καιρός

Καιρός: Ζέστη και έντονη ηλιοφάνεια το Σάββατο

Οι καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν την αρχή του ΣΚ. Πως θα κυμανθεί η θερμοκρασία και η ένταση των ανέμων. Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή.

Το Σάββατο 06.04.2024 και σύμφωνα με τη γενική πρόγνωση καιρού Ελλάδας της ΕΜΥ η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη αραιές νεφώσεις οι οποίες από το μεσημέρι θα πυκνώσουν και το μεσημέρι-απόγευμα ενδέχεται να σημειωθούν μεμονωμένοι όμβροι κυρίως στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Στις υπόλοιπες περιοχές αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους, οι οποίες θα είναι πιο πυκνές τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα νοτιοανατολικό Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά τους 24 με 26 βαθμούς, στην ανατολική ηπειρωτική χώρα τοπικά τους 28 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη νησιωτική χώρα τους 22 με 24 βαθμούς και κατά τόπους στην Κρήτη τους 25 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Στην ανατολική Στερεά Ελλάδα και την ανατολική Πελοπόννησο ο καιρός θα εξελιχθεί γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις από το μεσημέρι, οι οποίες θα είναι κατά τόπους πυκνότερες στα ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 08 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα περιλαμβάνει αραιές νεφώσεις οι οποίες από το απόγευμα θα πυκνώσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Στη Μακεδονία και τη Θράκη ο καιρός θα φέρει αραιές νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα πυκνώσουν και το μεσημέρι-απόγευμα ενδέχεται να σημειωθούν μεμονωμένοι όμβροι κυρίως στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 08 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Στη Θεσσαλία θα δούμε καιρό γενικά αίθριο με αραιές νεφώσεις από το μεσημέρι, οι οποίες θα είναι κατά τόπους πυκνότερες στα ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 08 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά Ελλάδα, τη δυτική Πελοπόννησο και τα νησιά του Ιονίου ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους, οι οποίες θα είναι κατά τόπους πυκνότερες στα ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 4 και στο βόρειο Ιόνιο τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 09 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις από το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 4 και στα ανατολικά τμήματα 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα επικρατήσει καιρός γενικά αίθριος. Αραιές νεφώσεις στα βόρεια από το μεσημέρι και στις υπόλοιπες περιοχές από το βράδυ. Τη νύχτα οι νεφώσεις στα βόρεια κατά τόπους θα πυκνώσουν. Ο ιάνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

