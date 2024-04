Κοινωνία

Παγκράτι: Φωτιά σε διαμέρισμα - Εγκλωβίστηκαν γείτονες

Ποια ήταν η αρχική αιτία εκδήλωσης της πυρκαγιάς. Πώς εγκλωβίστηκαν οι γείτονες στα διαμερίσματά τους.

Πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στην οδό Κόνωνος στο Παγκράτι, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν στα διαμερίσματά τους και να αδυνατούν να αποχωρήσουν από το κτήριο, ένοικοι των υψηλότερων ορόφων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η φωτιά προκλήθηκε από εστία κουζίνας.

Η ένοικος του διαμερίσματος προσπάθησε να σβήσει τη φωτιά με κουβέρτα αλλά δεν τα κατάφερε, με αποτέλεσμα ο καπνός να επεκταθεί σε όλη την πολυκατοικία.

Με την βοήθεια του Πυροσβεστικού Σώματος και εθελοντών, η φωτιά έσβησε και οι ένοικοι των πάνω ορόφων απεγκλωβίστηκαν από το κλιμακοστάσιο.

Επιχείρησαν 16 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Πυροσβεστικού Σώματος «Για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα, επί της οδού Κόνωνος στην Αθήνα ειδοποιήθηκε η Υπηρεσία μας κατά τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, 06 Απριλίου 2024. Στο έργο της κατάσβεσης έλαβαν μέρος 17 πυροσβέστες με επτά οχήματα. Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν εκτενείς υλικές ζημιές στο διαμέρισμα. Για το ανωτέρω περιστατικό, προανάκριση διενεργείται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα».





