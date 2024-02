Κοινωνία

Παγκράτι: Κολόνα έπεσε από πρόσκρουση οχήματος (εικόνες)

Πώς συνέβη το ατύχημα. Πώς είναι η υγεία του οδηγού και η κατάσταση του οχήματος.

Τροχαίο ατύχημα με πρόσκρουση αυτοκινήτου σε κολώνα φωτισμού σημειώθηκε το πρωί στο Παγκράτι στην οδό Φρύνωνος.

Όπως μεταδίδει ο ρεπόρτερ του ΑΝΤ1 Λάζος Μαντικός, το ατύχημα είχε ως αποτέλεσμα την πτώση της κολώνας στο οδόστρωμα και έτσι το κλείσιμο του δρόμου.

Ο οδηγός δεν τραυματίστηκε αλλά το αυτοκίνητό του υπέστη σοβαρές ζημιές.

Στο σημείο έχει διακοπεί η κυκλοφορία από το ύψος της Λεωφόρου Υμηττού.

