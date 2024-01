Κοινωνία

Εξαφάνιση ανηλίκων από το Παγκράτι: Εντοπίστηκε και η δεύτερη 16χρονη

Λίγες ημέρες μετά τη φίλη της, βρέθηκε και η δεύτερη 16χρονη, που είχε εξαφανιστεί από το Παγκράτι.

Επέστρεψε στο σπίτι της η 16χρονη που μαζί με τη φίλη της είχαν εξαφανιστεί από τα σπίτια τους, στο Παγκράτι από τις 19 Δεκεμβρίου.

Οι δύο φίλες είχαν εξαφανιστεί ταυτόχρονα, ενώ η πρώτη, είχε επιστρέψει στο σπίτι της, στις 31 Δεκεμβρίου.

Σήμερα, 13 Ιανουαρίου, επέστρεψε και η 16χρονη Αναστασία, η οποία είναι καλά στην υγεία της.

