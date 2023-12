Κοινωνία

Missing Kid Alert: Αγωνία για 16χρονες φίλες που εξαφανίστηκαν την ίδια μέρα

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για τα κορίτσια, τα ίχνη των οποίων χάθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα, από την ίδια περιοχή.

(εικόνα αρχείου)

Καρδιοχτυπούν για τέταρτη ημέρα οι οικογένειες δύο κοριτσιών στο Παγκράτι, καθώς τα ίχνη τους αγνοούνται από τις 19 Δεκεμβρίου, οπότε οι δύο φίλες εξαφανίστηκαν σχεδόν ταυτόχρονα.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» αναφέρει στην ανακοίνωση του τα εξής:

«Στις 19/12/2023, πρωινές ώρες εξαφανίστηκε από το Παγκράτι Αττικής, η Σάρα Μ. 16 ετών. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση της Σάρα και προχώρησε στην δημοσιοποίηση των στοιχειών της ανήλικης, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή της σε κίνδυνο.

Ενδεχομένως η ανήλικη Σάρα Μ., να βρίσκεται μαζί με την συνομήλικη φίλη της Αναστασία Μ., για την οποία στις 19/12/2023 ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός missing alert. Η Σάρα Μ. έχει ύψος 1,67 μ., ζυγίζει 55 κιλά, έχει χάλκινα μακριά μαλλιά και καστανά μάτια. Είναι άγνωστο το τι ρούχα φορούσε την ημέρα που εξαφανίστηκε, είχε μαζί της μαύρη σχολική τσάντα.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ και για Apple κινητά εδώ».

